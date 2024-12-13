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    新台17線「南段2期」動土 海軍左營基地大門哨口將往西挪移

    配合新台17線路線經過，海軍左營基地大門哨口將往西挪約2、30公尺。（記者葛祐豪攝）

    配合新台17線路線經過，海軍左營基地大門哨口將往西挪約2、30公尺。（記者葛祐豪攝）

    2024/12/13 18:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕新台17線最艱難的「南段2期」，今天下午4點由內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁祈福動土，由於經過海軍左營基地，工程以不損及海軍精神堡壘、海軍故事館為原則，但海軍左營基地大門哨口將往西挪2、30公尺，全線力拚2026年底通車。

    新台17線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.1公里，以德民路為界分南、北兩段。北段2.1公里已於2022年6月通車，南段則分3期闢建，1期從德民路到中海路1.8公里，已於去年10月開工，目前進度30幾%、超前3%。

    最艱難的南段2期，路線從中海路到必勝路約2.8公里，由於經過軍區，涉及左營海軍基地戰備需求，市府及中央多次與海軍協調可行方案後，配合都市計畫變更，今天下午終於正式動土。

    工務局新工處指出，南段2期總經費9.96億元，由中央補助5.95億元、地方自籌4.01億，將開闢30至40公尺寬的雙向6車道，並代拆代建左營軍區大門哨口，往西挪約2、30公尺。

    劉世芳表示，她於左楠區立委任內，與軍方協調6次，克服諸多困難，決定工程以平面道路不損及海軍精神堡壘、海軍故事館、大氣海洋局、北極殿等建築物為原則，隨著台積電高雄廠即將量產，期盼新台17線於2026年底能全線通車。

    陳其邁則感謝左楠區兩任立委劉世芳、李柏毅的協助，尤其如果沒有劉世芳的堅持與折衝，新台17線可能只通到中海路。

    至於南段3期工程，由必勝路到南門圓環約0.6公里，經費約2.2億，預算正由中央審議中，市府盼中央能補助79%、約1.7億元，預計與南段2期都趕在2026年底前完工。

    高市府強調，新台17線全線完工後，預期可紓解原台17線30～50%交通量，縮短橋頭至左營2.6公里26%）車行距離，及減少15分鐘30%）行車時間，便利台積電楠梓產業園區人流及物流運輸。

    新台17線（左）路線圖。（高雄市工務局提供）

    新台17線（左）路線圖。（高雄市工務局提供）

    新台17線最艱難的南段2期，今天舉行動土典禮。（記者葛祐豪攝）

    新台17線最艱難的南段2期，今天舉行動土典禮。（記者葛祐豪攝）

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