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    首頁　>　高雄市

    42％市民支持選總統？陳其邁：天方夜譚、支持賴總統連任

    高雄市長陳其邁（前排左二）今天下午陪同內政部長劉世芳（前排中），出席新台17線南二段動土典禮。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（前排左二）今天下午陪同內政部長劉世芳（前排中），出席新台17線南二段動土典禮。（記者葛祐豪攝）

    2024/12/13 17:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據媒體民調，高雄有42%市民支持陳其邁參選2028年總統；對此，高雄市長陳其邁今天（13日）下午受訪時嚴肅說：「這是天方夜譚，我支持賴總統連任！」

    TVBS新聞網昨天公布台中、高雄市長執政周年滿意度調查結果，也罕見針對盧秀燕、陳其邁2人進行「支持競選總統」的民調，結果顯示，台中市有52%市民支持盧秀燕參選2028年總統，高雄市則有42%的市民支持陳其邁參選2028年總統，兩位都是支持高於不支持，引發政壇關注。

    陳其邁今天下午4點陪同內政部長劉世芳，出席新台17線南二段動土典禮，接受媒體聯訪時，對此嚴肅回應說：「這是天方夜譚，我支持賴總統連任」，並希望媒體「這問題以後不用再問了」。

    另對於高雄2025年燈會的主題是來自日本的「吉伊卡哇」，陳其邁表示「高雄冬日遊樂園」的規劃，會陸續向大家報告，從「魷魚遊戲2」的123高雄人，再加上跨年活動，他提醒全台民眾訂飯店手腳要快。

    陳其邁說，「高雄市不講武德，活動會一波一波」，像黃色小鴨有人最多來看9次，總計人潮破紀錄達930萬人次；明年1月25日至2月16日，希望大家來高雄都能很輕鬆，除了來看「吉伊卡哇」，也能到高雄走走，歡迎大家冬日遊首選高雄。

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