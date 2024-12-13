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    首頁　>　高雄市

    高雄智慧停車格遭質疑支付不友善 交通局回應了

    高雄軟體園區的智慧停車格遭質疑QR碼太小及只有3家行動支付，部分已改善，並安置新的QR碼。 （高雄市交通局提供）

    高雄軟體園區的智慧停車格遭質疑QR碼太小及只有3家行動支付，部分已改善，並安置新的QR碼。 （高雄市交通局提供）

    2024/12/13 17:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕因應數位科技及無紙化趨勢，高雄市路邊停車格逐漸轉型為智慧停車格，至今全市已設置近5000格，但也發生系統瑕疵、低位嵌入型鏡頭因遭遮擋無法開單等問題，高軟園區智慧停車格甚至只提供3家支付方式等，對此高雄市交通局表示，已要求廠商改進，目前智慧停車格頗受使用者好評。

    高雄市交通局指出，目前全市已有4948格智慧停車格，且持續建置路邊智慧停車開單系統，設備型式因地制宜，包含高位攝影、停車柱及低位嵌入型等3種，可提供即時車位資訊，頗獲使用者好評。

    對於有民眾質疑系統瑕疵及低位嵌入型設備鏡頭遭遮擋無法開單，交通局表示，已於契約中要求廠商妥善率且設備上線前均有現場查驗，目前尚未接獲民眾反映系統問題，另設備具自動偵測功能，倘有任何設備異常或偵測有障礙物無法辨識車牌時，廠商均會即時排除問題。

    此外，對於停車柱太低有絆倒行人疑慮，交通局說，廠商已強化停車柱明識性，不僅於停車柱上張貼反光貼紙，夜間亦有燈光照明，另近期亦增加車柱上之警示牌。

    另高雄市智慧停車格提供銀行扣款及11家的行動支付方式，但議員鄭孟洳日前發現高雄軟體園區的智慧停車格卻僅有LINE Pay、街口支付、悠遊付3家支付，交通局表示，該區域因之前廠商使用的QR碼只有3家支付，已預計下週一前重新設置交通局的行動支付QR碼。

    交通局表示，民眾除了可至超商補單繳費外，可使用銀行扣款及11家的行動支付，繳費管道多元，且民眾可依其使用習慣選擇繳費管道亦頗受好評。另外設置智慧停車後，民眾反映繳費方式之案件並無明顯增加，交通局將持續透過路邊告示牌面，宣導繳費方式，並於車輛上夾放宣導單、網路宣傳等多元管道告知民眾。

    高雄市已有4948格的路邊智慧停車格。（記者許麗娟攝）

    高雄市已有4948格的路邊智慧停車格。（記者許麗娟攝）

    部分智慧停車格採低位嵌入型設備，鏡頭易遭遮擋無法開單。 （記者許麗娟攝）

    部分智慧停車格採低位嵌入型設備，鏡頭易遭遮擋無法開單。 （記者許麗娟攝）

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