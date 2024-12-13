涉收購總統連署書案二審開庭 周典論否認犯行、檢要求從重改判

屏東縣議長周典論，涉嫌花錢替郭台銘參與總統收購連署書，高雄高分院下午首次開庭，進行準備程序，整理爭點。（記者鮑建信攝）

2024/12/13 16:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議長周典論涉嫌花500萬元，替郭台銘參選總統收購連署書，被地院判刑4年，高等法院高雄分院下午首度開庭，周典論仍否認犯行，檢方則要求從重改判。

屏東地檢署檢指出，屏東縣議會議長周典論，為求郭台銘、賴佩霞能達到參選正副總統選舉連署門檻，分別於2023年9月1日、18日各交付150萬元、350萬元予屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴處分確定），並告知以老鼠會方式拉人、1票500元，周於是囑託並交款予陳等找人連署。

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檢調偵辦期間，周典論因涉嫌違反正副總統選舉罷免法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押獲准，被關近7個月後，始獲准50萬元交保候傳。

今年8月27日，屏東地院依違反正副總統選罷法，判處周徒刑4年，併科罰金500萬元，褫奪公權6年，他不服上訴高雄高分院，屏檢也同樣上訴。

下午2點半，二審進行準備程序，整理檢辯提出爭點，以備在後續審理庭討論。

被告周典論出庭應訊指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，否認違反選罷法。

蒞庭檢察官高碧霞則認為原審量刑太輕，上訴要求法官重從量刑。目前庭訊仍在進行中。

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