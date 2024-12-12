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    高雄鳳山開漳聖王廟彩繪新亮點 廟宇經濟帶動地方觀光

    鳳山開漳聖王廟彩繪牆面，吸引民眾打卡朝聖，里長肯定廟宇經濟促進地方觀光發展。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪牆面，吸引民眾打卡朝聖，里長肯定廟宇經濟促進地方觀光發展。（記者陳文嬋攝）

    2024/12/12 23:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山開漳聖王廟斥資近200萬元彩繪牆面，融入鳳山古城等地方意象，改造老舊社區新風華，重現日治時代全國最大萬靈塔，打造觀光新亮點，吸引民眾打卡朝聖，帶動地方觀光發展。

    鳳山開漳聖王廟歷史文化悠久，創建迄今超過250年歷史，為鳳山四大古廟之一，廟方長期關懷弱勢，熱心社會公益，深受地方肯定。

    主委鄭安秝也是現任議員，上任後發揮創意，斥資近200萬元，推動廟宇牆面彩繪，並整頓周邊環境髒亂，重現日治時代遺留全國最大萬靈塔風貌，打造地方觀光新亮點。

    鄭安秝表示，以開漳聖王開疆闢土、護國護民精神，融入鳳山古城、東便門古蹟等地方意象，彩繪廟宇四周牆面，翻轉周邊老舊社區，如忠義、鎮西里等，變得煥然一新。

    此外，日治時期鳳山寺所建三界萬靈塔，因戰後廢寺年久失修，周邊環境淪為髒亂點，廟方予以保留，推動綠美化，進行環境改造，重現歷史風貌，更比照日本神社模式，打造日式庭園風格，成為觀光新亮點。

    忠義里長李朝清肯定廟方用心，將廟宇文化結合民眾生活，不但整頓社區髒亂點，提供地方休閒遊憩，更發揮創意思維，彩繪融入地方特色，吸引許多民眾朝聖，成為拍照打卡熱點，促進地方經濟，帶動觀光發展。

    鎮西里長李陳金治指出，廟宇彩繪吸引人潮進入社區，帶動地方被更多人看見，廟宇經濟促進地方觀光發展。

    主委鄭安秝表示，廟方將於14、15日與高雄市正忠關懷協會合作，一起發放2400個愛心便當；15日舉辦聖王風華市集，正式啟用彩繪牆面，並舉辦一系列活動，與地方民眾同樂。

    鳳山開漳聖王廟重現日治時代全國最大萬靈塔，打造觀光新亮點，提供民眾休閒遊憩。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟重現日治時代全國最大萬靈塔，打造觀光新亮點，提供民眾休閒遊憩。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，融入鳳山古城、東便門古蹟等地方意象。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，融入鳳山古城、東便門古蹟等地方意象。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，翻轉周邊老舊社區，變得煥然一新。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，翻轉周邊老舊社區，變得煥然一新。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，翻轉周邊老舊社區，變得煥然一新。（記者陳文嬋攝）

    鳳山開漳聖王廟彩繪四周牆面，翻轉周邊老舊社區，變得煥然一新。（記者陳文嬋攝）

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