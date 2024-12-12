分手砲中獎！無緣的婆婆嗆兒前女友：東西在你身上自己去想辦法

林姓女子分手後發現自己懷孕，要求前男友負責不成，告他媽媽罵人。示意圖。（資料照）

2024/12/12 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女子與劉姓男子分手前疑以發生過性行為，導致林女懷孕4個月，她認為是劉男留下的種，帶親友跑去劉男工作的超商堵人，剛好劉男的母親也在超商等兒子下班，兩夥人在超商起口角衝突，林女事後控告劉母罵她「智障白痴」，但法官勘驗錄音檔，發現劉母只有要求林女自己去想辦法處理「身上的東西」，因此判劉母無罪。

判決指出，去年9月15日下午4點多，林姓女子在姑姑、姑姑男友的陪同下，前往劉男工作的超商堵人，林女認為自己和劉男分手前有發生過性行為，導致自己懷孕，要求劉男負起責任；而劉男的母親剛好也在超商等兒子下班，她見到兒子被林女一行人圍住，趕緊上前護兒，雙方在超商外大吵。

請繼續往下閱讀...

事後，林女報案提告，指控劉母當街罵她「智障白痴」，高雄地方法院審理時，劉母拿出當時的錄音檔自清，強調自己沒有罵人，法官勘驗錄音檔，發現劉母曾對林女說「你們自己去想辦法，這個東西是在你們身上，你到現在四個月了，再來跟我講，所有的什麼、有沒有危險什麼的，我們沒有辦法給你處理，你事情做一做才要來誣賴，她有低能嗎」、「她有那麼低能嗎？她要給別人玩弄嗎」，確實沒有罵人「智障白痴」。

但林女卻一再強調，劉母有罵人，只是沒錄到音，法官認為，就算劉母真的有罵人「智障白痴」，但根據當時的情境，也是一時衝動而表達不滿情緒，縱然造成林女心生不悅，但不具有持續性及擴散性，因此認定罪證不足，判劉母無罪，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法