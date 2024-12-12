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    首頁　>　高雄市

    高雄盼成穆斯林旅客首選城市 再添12家友善認證

    高雄推動穆斯林友善旅宿認證計劃，近期再添12家生力軍。（觀光局提供）

    高雄推動穆斯林友善旅宿認證計劃，近期再添12家生力軍。（觀光局提供）

    2024/12/12 09:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為拓展全球19億穆斯林旅遊市場，讓高雄成為穆斯林旅客遊台首選城市，高市觀光局推動「2024高雄市穆斯林友善旅宿認證計劃」，近期再添12家生力軍，目前共有24家飯店旅宿、11家餐廳、4家友善環境、1家友善旅行社取得穆斯林友善或清真（Halal）認證。

    高市觀光局長高閔琳表示，全球穆斯林人口約19億人，占全世界人口1/4，廣佈於亞洲地區，其中新南向國家印尼的穆斯林人口就佔了2.3億、馬來西亞也有2200萬，是值得開拓的旅遊市場。

    高閔琳認為，高雄市作為南台灣國際門戶，每週超過64個航班直飛高雄，包括馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家，佔有重要地理位置優勢，為爭取廣大穆斯林客源，市府持續推動穆斯林友善旅宿認證計畫，近期又成功輔導12家獲得認證，預計明年至少再增20家穆斯林認證飯店旅宿。

    此次通過認證的旅宿業，包括城市商旅真愛館與高雄駁二館、德立莊博愛館、Papa Whale（美麗島館）、高雄圓山飯店、夏優旅居、單人房站前館、單人房林森館、蘆思特六合民宿、海軍官邸三號院、海軍官邸四號院、迴埕民宿等12家業者。

    負責輔導認證的台灣穆斯林教長馬孝棋表示，高雄市推動穆斯林友善認證非常積極，透過營造友善旅遊環境，可提升高雄在國際穆斯林旅遊市場的競爭力，吸引更多穆斯林客人。

    通過認證的夏優旅居董事長徐顥紘表示，在參與輔導計劃過程中，了解到穆斯林並非只有不吃豬肉這樣籠統概念，而是從飲食中，體悟到對宗教尊重及付出，期許能讓穆斯林旅客在旅遊中感受到高雄熱情人文及多元飲食，進而帶動觀光發展。

    高雄市觀光局也正盤點轄下景區景點，包括內門觀光休閒園區、崗山之眼、愛河駁二特區、亞灣區、旗津、蓮池潭風景區及壽山動物園等，在新建或修繕改建工程中，規劃增加或改善既有穆斯林友善設施，例如增設禮拜空間、淨下設施或提供朝拜指引、拜墊等。

    穆斯林食品與商品。（記者葛祐豪翻攝）

    穆斯林食品與商品。（記者葛祐豪翻攝）

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