高雄電影節揭序幕 202部電影、44部XR輪番登場

2024高雄電影節今（12）日在高雄圖書總館熱鬧揭開序幕。（高市文化局提供）

2024/10/12 23:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕2024高雄電影節今（12）日在高雄圖書總館熱鬧揭開序幕，市長陳其邁與導演蕭雅全壓軸齊走星光大道，為期16天的電影節，將有近百組國際貴賓與超過百位國內影人齊聚高雄，為年度盛會增添光彩。

高雄電影節今年邁入第24年，規模更擴大，今年以「青春卡住」為主題，將有202部電影和44部XR沉浸式作品輪番登場，國內外影人參與熱烈，現場星光熠熠。

陳其邁開場以一段《彈一場完美戀愛》、《命中註定那頭鵝》及《鳳姐》等主打電影作品串起的妙語來表達欣賞與感觸，他並提及高雄不僅在颱風後市容迅速恢復，也對影視產業相當支持，更重要的是守護沒有任何限制的創作自由。

陳其邁表示，他是高雄人，也是高雄拍電影投資基金老闆，和高雄電影館董事長，在台灣那麼多城市只有高雄有電影館，代表高雄對電影創作的支持，不管是長短片或XR作品，高市府一定提供大力支持，對於電影、表演自由及人權給予最大的尊重。

陳其邁感性地說，他看了《彈一場完美戀愛》預告非常感動，讓他想起當年在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過那一瞬間的感動，他認為每個人都有共同追求幸福的權利，大家都在捍衛這樣的權利，同時也是屬於大家的理想，他強調市府團隊會以捍衛這樣沒有任何主題、領域、國界、性別限制的創作自由精神來提供協助。

陳其邁也提到，高雄是一座追求創新的城市，在影視產業有非常多關注，包括投資、拍片及高雄劇補助影集的籌劃，到XR的補助等，其中也成立高雄拍片支援中心，提供單一窗口給所有愛好電影的影視人，希望能透過所有的電影工作者，不斷隨著國際科技產業共同發展，也期待創作者在電影、短片、XR等各方面能綻放青春才華，讓自己更完美，也讓台灣更加美好。

TTXC 2024高雄電影節即日起至10月27日，在高市電影館、內惟藝術中心、市立圖書總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場，影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

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