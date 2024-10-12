彌陀濟山宮建醮王船今出廠開光 10/26舉行送王船盛典

高雄彌陀區漯底里地方公廟濟山宮建醮王船，今天熱鬧出廠並開光點龍目。（記者蘇福男攝）

2024/10/12 17:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄彌陀區漯底里地方公廟濟山宮建醮王船，今天熱鬧出廠並開光點龍目，26日將舉行送王船盛典。

位於彌陀漯底山下的濟山宮，主祀李府千歲，相傳300多年前隨鄭成功來台的福建省南安縣葭美鄉二四五都孫侯連、孫侯端兄弟，從原鄉濟山宮隨身攜帶李府千歲香座保平安。

兩兄弟卸甲歸田後，定居漯底山下，並號召故鄉族親渡海來台墾殖，漯底村因此形成以孫氏宗親為主的血緣聚落。

由於李府千歲大顯神威，清康熙20年（1681）村民恭鎸金身神像，奉祀於孫氏祠堂，光緒丁丑年（1877）孫氏先民在今南安國小北端興建村塾學堂（俗稱「學仔」） ，延聘名儒賢師啟蒙傳授，春風化雨桃李遍佈鄰閭，學堂分左右中3堂，中堂奉祀李府千歲、武聖關公和池府千歲等神尊。

濟山宮主委孫清課表示，漯底濟山宮初建於1930年間，初始較為簡陋，目前廟貌為民國63年（1974）重建完成，從75年（1986）起，奉王爺公指示每12年舉辦1次五朝王公醮，今年為第4科醮典。

濟山宮每次建醮都會建造1艘大王船，今年大王船原禮聘國寶級王船大師林良泰打造，未料泰師半年前離世，大王船後續由工班師傅接手打造完成，長30尺、寬8尺、高12尺，造價約200多萬元。

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