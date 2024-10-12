山陀兒過境校樹倒一片遭質疑樹木政策 高市教育局：逐步調整改進

山陀兒颱風害高雄路樹倒成一片，圖為國小人行道的路樹傾倒佔據整條馬路。（資料照，記者許麗娟攝）

2024/10/12 09:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕山陀兒颱風挾帶狂風豪雨造成高雄樹倒的災情慘重，不僅路樹倒一片，校園中的樹木也東倒西歪，對此，全國教育產業總工會秘書長劉亞平發文質疑高雄市的樹木政策，認為校園中很多樹是外來種，種錯樹又不準修樹才會經不起強風考驗，教育局則回應，這次主要是強烈天災引發，但管理上仍有持續改進的空間。

劉亞平指自己30年來種了將近1000棵樹，也是愛樹之人，他說，這次山陀兒颱風，高雄市的災情最慘的是樹倒，不管是道路，還是校園，樹木倒了一堆，再來就是樹倒衍生的斷電、斷訊，並懷疑樹倒這麼多是天災還是人禍？因為小時候家裡防颱就是修剪樹木，不要讓樹頭重腳輕，一下子就讓風吹倒！

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劉亞平指出，高雄市的樹木政策是種錯樹又不准砍樹和修樹，校園內的黑板樹、菩提樹、和小葉欖仁等樹種，造成人身財產的威脅，破壞房舍、跑道、走道和停車場，錯誤的政策比貪汙可怕。

很多學校眼看跑道、走道、停車場和房舍被樹木破壞卻無能為力，因為高雄市政府和教育局怕批評，只要處理樹木被爆料，就會拿學校開刀，讓學校寧可看著樹木毀壞設施也不處理，寧可事後花幾百萬公帑重建，也不願意防患於未然！

劉亞平說，高雄市校園內的很多樹都不是本土而是外來種，年限也不到保護規定，當初一窩蜂亂種，或者是「官商勾結」強迫種特定樹種，校園內腹地有限，造成樹根受限、樹冠很大，而且都是單棵孤立，人為移植種植沒有完整的根系和樹林的集體保護，如果沒有適當保護或修剪，根本擋不住風力摧殘！

劉亞平建議市府要檢討樹木政策，鼓勵學校從樹苗種起，多種一些能適應的本土樹種，如果不看實際的情況，只會嚴格限制樹木的移植和修剪，愛樹適足以害樹，連百年老樹也遭殃！

對於校園的樹木政策，高雄市教育局表示，這次山陀兒颱風所帶來的災情，主要是因為強烈天災所引發，但教育局對於管理上仍有持續改進的空間。現在已經全面展開校園修復工作，並努力以最快的速度恢復學校正常運作，確保師生安全。

教育局指出，市府一向高度重視校園樹木的「安全性」與「生態平衡」。針對校園內的大型樹木，各校均有定期檢查與修剪計畫，且遵循專業的樹木管理辦法。然而，這次颱風所造成的倒伏樹木事件，促使教育局進一步檢討現行的管理策略，將持續優化樹木管理辦法，應對未來可能出現的極端氣候挑戰，進一步提升校園安全。

教育局將逐步調整校園的樹木種植政策，選擇更適合高雄氣候的本土樹種，期望透過這一政策提升本地生態的可持續性，並減少未來災害對校園設施的影響

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