高市明年9/1起透天厝、公寓未裝住警器將開罰 最高可罰3萬

高市明年9月1日起透天厝、公寓等住宅應裝設住警器，限期未改善者將開罰6千元至3萬元。（記者陳文嬋攝）

2024/10/12 09:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市5樓以下住宅多達67.7萬戶，消防局今天宣布，明年9月1日起透天厝、公寓等住宅未裝設住宅用火災警報器（住警器），限期未改善開罰6千元至3萬元，以確保民眾住家安全；此外，消防法未規範到小型營業場所將同步納管增設住警器，違者逕行舉發最高可罰10萬元，提升整體公共安全。

高雄市消防局有鑑於火災察覺過晚，導致逃生避難不及憾事頻傳，目前大樓設有火警自動警報設備，為強化透天厝、公寓等住宅火災預警，今年8月15日修正發布「高雄市火災預防自治條例」，納入住宅場所如透天厝、公寓、平房，依規定位置至少安裝1顆住警器，以確保民眾住家安全。

請繼續往下閱讀...

消防局宣布明年9月1日起實施，一旦查獲民眾未裝設住警器，限期未改善才會開罰6千元至3萬元，得按次處罰至改善為止，強調以勸導改善為主，協助民眾安裝住警器，民眾只要配合政策，幾乎不會受罰。

根據市府統計，高雄連2年建築物火警全是5樓以下住宅火警造成民眾死亡，去年發生454件建築物火警，其中5樓以下住宅火警達262件，造成8人死亡，今年迄9月底發生356件建築物火警，光五樓以下住宅火警達213件，造成12人死亡，凸顯住警器的重要性。

高雄5樓以下透天厝、公寓、平房等住宅達67.7萬戶，消防局近2年結合各區公所里鄰長，每戶補助發放1顆住警器，統計迄今年9月底，僅剩下8千戶拒絕接受補助、4.1萬戶多次訪視時不在家或空屋未申領補助裝置，已有54戶住警器發揮預警功能，民眾及時逃生無人傷亡。

此外，高雄市火災預防自治條例針對小型營業場所未達消防法設置火警自動警報設備如小酒吧、小餐廳等，納管要求增設住警器，違者開罰2萬至10萬元；營業場所違反消防安全，不再限期改善，比照交通違規改為逕行舉發，業者規避、妨礙或拒絕檢查提高罰則，違者可開罰6千至10萬元，並得按次處罰及強制執行檢查。

消防局特別拍攝短影音，邀請今年參與愛河龍舟競賽奪冠成員前鎮分隊隊員王品翔擔任主角，透過第一線打火英雄形象，呼籲民眾於家中寢室、梯間、廚房等適當位置裝設住警器，達到早期發現、立即應變機制。

消防局拍攝短影音呼籲民眾住家裝設住警器，以確保安全。（消防局提供）（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法