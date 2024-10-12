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    首頁　>　高雄市

    吐瓦魯國總理訪高雄 陳其邁感謝在國際場合為台灣發聲

    吐瓦魯總理戴斐立（左），贈送該國貝殼項鍊與傳統扇子給高雄市長陳其邁（右）。（高市府提供）

    吐瓦魯總理戴斐立（左），贈送該國貝殼項鍊與傳統扇子給高雄市長陳其邁（右）。（高市府提供）

    2024/10/12 09:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕應邀來台參加國慶慶典的友邦吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo），昨晚（11日）特地南下高雄，會晤高雄市長陳其邁，暢談雙邊交流；陳其邁感謝吐瓦魯長年支持台灣，在國際場合為台灣發聲。

    戴斐立總理伉儷訪團一行10人，應邀於10月8日至12日來台出席國慶慶典，成員包含吐國外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）、政府秘書長帕圖佛瓦（Tufoua Panapa）等重要官員。

    戴斐立11日特地率團南下高雄參訪，會晤高雄市長陳其邁，雙方就氣候變遷、智慧防災、漁業交流、城市關係等議題交換意見，盼於兩國45年的深厚邦誼上，進一步推動各項城市合作。

    高雄市長陳其邁致詞時，首先祝福吐瓦魯10月1日國慶快樂，及10月9日生日的戴斐立總理生日快樂，並稱讚吐瓦魯擁有天然美景、人民熱情，可說是人間天堂。

    陳其邁同時感謝吐瓦魯長年堅定支持台灣，在聯合國及世界衛生大會（WHA）等場合為台灣發聲，相信台灣民眾會將這份深厚的友誼銘記在心。

    戴斐立總理分享對高雄並不陌生，「我在就任總理前就來過高雄很多次！」強調吐瓦魯國自1979年建國起，就秉持尊重民主、法治與人權的價值，與台灣建交，這些也是吐國遵循並維繫國家的重要價值，吐瓦魯會繼續堅定支持台灣參與國際社會。

    戴斐立總理也說，吐瓦魯由平坦的海島組成，海平面上升對該國為一嚴峻挑戰，期待雙方未來能合作加強吐國的固岸與護岸技術。

    高雄市正與吐瓦魯首都富那富堤市，商議城市合作及進一步締結友好關係，對此，戴斐立全力支持，期待下次來訪時能看見兩市合作成效；陳其邁則以台灣俗諺「好酒沉甕底」形容台吐情誼，祝福雙邊友情越陳越香。

    吐瓦魯國戴斐立總理訪團一行，與高雄市長陳其邁及市政團隊合影。（高市府提供）

    吐瓦魯國戴斐立總理訪團一行，與高雄市長陳其邁及市政團隊合影。（高市府提供）

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