紀念百年校慶特製「雄女乖乖」 連雄中校長也搶鮮開箱

雄女100紀念乖乖的包裝是以小斑馬形象和穿著雄女制服、背著雄女書包的乖乖為圖案，背面則印有雄女校歌。（雄女提供）

2024/10/12 08:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄女中11月8、9日即將舉辦百年校慶，校慶前夕舉辦一系列的熱身活動，昨（11）日特製的紀念版「雄女乖乖」曝光，經典的雄女紅斑馬制服、書包成了包裝圖案，連校歌也一併登上乖乖，雄中校長莊福泰也特別到雄女搶鮮開箱，為10月28日的雄中雄女飲料日熱身。

雄女表示，為了慶祝百年校慶，學校特別訂製2500箱雄女版的奶油椰子口味乖乖，昨天一送到學校，立即在校園中掀起熱潮，半天就被搶訂了700箱，反應非常熱烈，不過一般民眾在市面上是買不到的。

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百年校慶雄女乖乖的包裝別具巧思和紀念意義，結合雄女人的小斑馬形象，把雄女人最懷念的校歌、書包、校服等永恆的記憶都設計在其中，造型活潑可愛，要讓每個人頓時都回到年輕的高中時光。

雄女說，昨天高雄中學校長莊福泰也特別趕來雄女搶鮮開箱雄女乖乖，因10月28日將舉辦雄中雄女飲料日，莊福泰還特別呼籲「雄中雄女飲料乖乖日、雄中同學送起來！」也希望兩校「友誼長存乖乖」。

高雄女中歡慶創校百年，特別訂製雄女100紀念版乖乖，昨天雄女校長鄭文儀（左3）、雄中校長莊福泰（右3）一同開箱，也為10月28日即將到來的雄中雄女飲料日熱身。（雄女提供）

雄女學生與校長開心為「雄女乖乖」開箱。（雄女提供）

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