左營萬年季》買炸蟋蟀赫見一截鋼刷 衛生局：5缺失限期改善

民眾在左營萬年季的攤販購買炸蟋蟀，卻發現裡頭藏了一截鋼刷。（擷取自網路社群）

2024/10/11 18:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕左營萬年季在高雄蓮池潭舉行，有民眾在攤販市集購買炸蟋蟀，卻發現裡頭藏了一截鋼刷，除將畫面PO網，並質疑吃下去不知道會怎樣？衛生局今派員前往稽查，現場雖未見鋼刷，但有5項缺失須限期改善，至於店家販售的蟋蟀來源，也將追查是否符合中央規範。

衛生局表示，今日分別上午9點半、12點派員前往攤商查察，現場未營業，經通知業者到現場接受稽查，檢視未見鋼刷，但查察作業區食品容器及食材未離地放置、未有食品從業人員健康檢查紀錄、冷凍設備溫度不符規定、未有溫度紀錄，垃圾桶未加蓋等多項缺失，衛生局飭令業者限期改善，倘屆期未改善，將依食安法可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

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此外，對於賣炸蟋蟀是否合法？衛生局表示，食用蟋蟀皆須符合中央規範，例如「家蟋蟀」品種目前未開放可食用，而業者自稱「蟋蟀為人工飼養」，因尚無法提供合法購入證明，衛生局積極釐清中，若無正當來源通路，依食品安全衛生管理法第15條第9款之規定「從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康。」將可處6萬元至2億元罰鍰，目前已要求業者停業。

衛生局前往攤商稽查環境衛生，查出有5項缺失，並將釐清蟋蟀來源。（高雄市衛生局提供）

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