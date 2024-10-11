為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    左營萬年季》買炸蟋蟀赫見一截鋼刷 衛生局：5缺失限期改善

    民眾在左營萬年季的攤販購買炸蟋蟀，卻發現裡頭藏了一截鋼刷。（擷取自網路社群）

    民眾在左營萬年季的攤販購買炸蟋蟀，卻發現裡頭藏了一截鋼刷。（擷取自網路社群）

    2024/10/11 18:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕左營萬年季在高雄蓮池潭舉行，有民眾在攤販市集購買炸蟋蟀，卻發現裡頭藏了一截鋼刷，除將畫面PO網，並質疑吃下去不知道會怎樣？衛生局今派員前往稽查，現場雖未見鋼刷，但有5項缺失須限期改善，至於店家販售的蟋蟀來源，也將追查是否符合中央規範。

    衛生局表示，今日分別上午9點半、12點派員前往攤商查察，現場未營業，經通知業者到現場接受稽查，檢視未見鋼刷，但查察作業區食品容器及食材未離地放置、未有食品從業人員健康檢查紀錄、冷凍設備溫度不符規定、未有溫度紀錄，垃圾桶未加蓋等多項缺失，衛生局飭令業者限期改善，倘屆期未改善，將依食安法可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

    此外，對於賣炸蟋蟀是否合法？衛生局表示，食用蟋蟀皆須符合中央規範，例如「家蟋蟀」品種目前未開放可食用，而業者自稱「蟋蟀為人工飼養」，因尚無法提供合法購入證明，衛生局積極釐清中，若無正當來源通路，依食品安全衛生管理法第15條第9款之規定「從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康。」將可處6萬元至2億元罰鍰，目前已要求業者停業。

    衛生局前往攤商稽查環境衛生，查出有5項缺失，並將釐清蟋蟀來源。（高雄市衛生局提供）

    衛生局前往攤商稽查環境衛生，查出有5項缺失，並將釐清蟋蟀來源。（高雄市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播