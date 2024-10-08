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首頁　>　高雄市

高雄藍營酸總統有「心結」？ 陳其邁提醒：災後復原需立院多支持

高市議會國民黨團揶揄，賴清德總統風災過後對高雄沒關愛眼神，是否因為總統跟市長有心結？（記者王榮祥攝）

高市議會國民黨團揶揄，賴清德總統風災過後對高雄沒關愛眼神，是否因為總統跟市長有心結？（記者王榮祥攝）

2024/10/08 14:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今在市長陳其邁拜會時，提到山陀兒造成高雄重創後，沒感受到中央關愛眼神，是否如坊間所傳、總統賴清德對市長陳其邁的「心結」？陳其邁強調災後第一時間就向總統回報，國軍也動員逾3千兵力協助，接著也提醒災後復原經費多、需立法院多支持。

國民黨高市議員劉德林指出，颱風毀壞高雄這麼多公園、路樹，造成嚴重損失後似乎沒看到中央對高雄的關愛眼神，是否與傳聞中、賴總統對陳市長的心結？

國民黨團總召黃香菽加碼提問，地方很好奇前、現任總統對市長陳其邁態度差別很大的原因？市議員李雅芬透露，這本來是明天要問的（施政報告與質詢），民進黨高市議員李喬如趕緊緩頰稱「邁」相害啦，現場一陣笑聲。

陳其邁先是微笑回應，接著提到風災第一時間就跟總統回報，國軍也立刻動員協助，累計已3千多人次，今天還有3百多人持續復原中。

他同時提及總損失粗估超過20億元，昨晚跟行政院長卓榮泰通過電話，院長允諾會給高雄最大支持，且農損擬採全品項救助。

國民黨市議員白喬茵追問，立法院審明年度總預算是否會影響救災復原？陳其邁說明救災會先以市府既有經費緊急處理，不足部分再向中央爭取，復原部分因為有些是長期或擴增計畫，如果立院總預算沒過，是會有影響，「希望立法院能多支持」。

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