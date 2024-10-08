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高雄「班班有鮮奶」4校起跑 近3千學童開心喝

高雄市「班班有鮮奶」4校起跑，近3千位學童開心直呼好喝！（記者陳文嬋攝）

高雄市「班班有鮮奶」4校起跑，近3千位學童開心直呼好喝！（記者陳文嬋攝）

2024/10/08 13:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「班班有鮮奶」到高雄！林園國小等4校近3千學童今率先開喝，高雄市農業局與在地高大牧場合作，以冷藏車載運鮮奶到校，還貼心準備保冷袋，全程冷鏈配送保鮮，學童開心直呼好喝！校方除了堅持讓小朋友喝鮮乳，也教育學童鮮奶營養的好處外，享用在地鮮奶也減少碳足跡，成為最棒的食農教育。

農業部攜手教育部推出「班班有鮮奶」政策，高雄市林園、八卦、河濱、潮寮國小今率先起跑，農業局與在地高大牧場合作，學校與廠商充分討論合作，冷鏈物流配送完備，先以冷藏車載運鮮奶到校，還每班準備兩套保冷袋，全程配送保鮮不斷鏈，近3千名學童開心享用鮮奶。

尤以林園國小是林園區最大學校，全校56班共1500多人，校長洪琮琪表示，校方堅持要讓學童喝到最新鮮的鮮乳，也充分跟在地供應商討論配送流程，確認整個過程安全無虞，冷藏車在下課前5分鐘到校，10分鐘內配送到教室，讓學童一上課就喝鮮奶，整個過程大約15分鐘，很感謝市府與合作廠商高大牧場，除了全程冷鏈配送外，很貼心每班準備兩套保冷袋，讓到學校後保鮮不斷鏈，學童開心暢飲鮮奶。

林園國小還精心設計特別橋段，在上午第一節下課後，播放歌手周杰倫「牛仔好忙」歌曲，通知各班玄關排隊領取鮮奶，成為學童期待喝鮮奶的暗號，同時搭配學校課程，教育學童鮮奶含有豐富蛋白質、鈣質，幫助學童補充營養，促進發育與成長，更享用在地鮮奶，減少碳足跡，成為最棒的食農教育。

洪琮琪表示，感謝政府美意，讓家長與學童享受更好福利，並以行動支持在地農民，擴大內需促進產業發展，共創多贏局面；校方安排下次要添加穀物營養品，增加學童營養，都能頭好壯壯。

農業局長張清榮表示，感謝校方讓學童喝鮮乳變成非常開心又值得期待的事，其中能夠成就的關鍵因素最重要是學校的支持！有一顆愛學童的心，讓每位學童開心享用在地農民成果，感受政府照顧學童心意。

農業局與在地高大牧場合作，以冷藏車載運鮮奶到校，還貼心準備保冷袋，全程冷鏈配送保鮮。（記者陳文嬋攝）

農業局與在地高大牧場合作，以冷藏車載運鮮奶到校，還貼心準備保冷袋，全程冷鏈配送保鮮。（記者陳文嬋攝）

農業局與在地高大牧場合作，以冷藏車載運鮮奶到校，還貼心準備保冷袋，學童下課領取鮮奶，全程冷鏈配送保鮮。（記者陳文嬋攝）

農業局與在地高大牧場合作，以冷藏車載運鮮奶到校，還貼心準備保冷袋，學童下課領取鮮奶，全程冷鏈配送保鮮。（記者陳文嬋攝）

高雄市「班班有鮮奶」4校起跑，近3千位學童開心直呼好喝！（記者陳文嬋攝）

高雄市「班班有鮮奶」4校起跑，近3千位學童開心直呼好喝！（記者陳文嬋攝）

學童喝完鮮奶，還排隊洗牛奶瓶。（記者陳文嬋攝）

學童喝完鮮奶，還排隊洗牛奶瓶。（記者陳文嬋攝）

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