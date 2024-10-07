蓮池潭復原逾九成 左營萬年季10/8如期登場

國軍派兵協助蓮池潭復原。（觀光局提供 ）

2024/10/07 19:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄蓮池潭風景區遭山陀兒颱風肆虐，大量路樹折斷、設施損壞，高市觀光局於3日啟動景區災後復原，在國軍協助下於今日已復舊逾九成，確保2024左營萬年季10/8能如期舉行。

高市副市長李懷仁率市府團隊於10月5日前往蓮池潭勘災，除關心災後環境復原進度，也感謝國軍官兵及相關局處同仁辛勞，勉勵同仁務必在最短時間移除倒樹斷枝、完成蓮池潭周邊環境復舊工作，讓左營區年度盛事左營萬年季能如期於10月8日至10月13日舉行。

高市觀光局長高閔琳指出，10月3日山佗兒颱風解除警報過後，當日隨即率觀光局同仁陸續前往愛河、蓮池潭、旗津及壽山動物園等景區，實地勘察景區災後情形，並慰勉所有搶修工作同仁；同時要求各景區管理站所有工作同仁立即投入災後環境復舊，並動用大型機具清理及相關設施修復等作業，希望以最快的速度將積極恢復景區環境及市容，提供市民遊客安全舒適的旅遊旅遊環境。

觀光局說明，崗山之眼等災情較不嚴重區域，已於5日正常開園，旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園受損嚴重，尚須修復相關硬體設施，為保障市民及遊客安全，暫停開放；在旗津沿海地區及海水浴場均有大量漂流木及海洋廢棄物，目前均已加派清潔人力及大型機具整理沙灘海廢。

蓮池潭復原順利，讓左營萬年季季10/8可順利登場。（觀光局提供）

觀光局長高閔琳會勘田池潭復原情況。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法