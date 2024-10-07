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台鐵三塊厝站百年老榕傾倒 康裕成 : 地方有感情、想救救看

台鐵三塊厝站「003」百年老榕傾倒命危，地方想盡力挽救。（記者王榮祥攝）

台鐵三塊厝站「003」百年老榕傾倒命危，地方想盡力挽救。（記者王榮祥攝）

2024/10/07 17:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄三塊厝站旁、由高市農業局列冊「三民003」的百年老榕樹，日前遭山陀兒狂風吹倒；地方對這棵樹有感情，發現還有近半樹根沒斷，急忙向議長康裕成陳情、想全力挽救。

這棵百年老榕樹高約4層樓、樹冠很美，位於台鐵高雄三塊厝站旁，緊鄰三塊厝站早期的木造行政辦公室，粗估在日治時期種下，目前仍屬台鐵管轄，但由高市農業局列冊老樹管理，編號「三民003」。

山陀兒強風過後，承租車站房舍的工作室人員發現老樹被強風吹倒，急忙通報相關單位，但專家看過老樹後卻評估存活機率渺茫，隨後則由農業局解除老樹列管，等著下一個「步驟」。

地方鄉親與老樹有感情，察覺樹根還有近半沒斷、應該還有機會，即使公家放棄、民間還可努力，緊急透過管道向該區民代、也是現任議長康裕成陳情，希望議長能幫忙救救老榕樹。

明天高市議會定期大會就要開幕，忙碌的康裕成今下午特地抽空前往現場會勘，經由當地鳳北里長鄭健村說明，實際了解老榕樹的現況，當場有熱心民眾表態，如果民間可以動手，願意協調業者扶正老樹、全力救治。

康裕成對地方的熱忱很感動，允諾會聯繫相關單位，確認民間自行挽救老樹的適法性，只要不違法、應該有機會可助老樹繼續成長；不過事後詢問相關單位後，得到回應是樹保委員評估「即使豎立起來、也活不久」，她會轉達專家意見供民眾參考，再評估後續處置可能。

台鐵三塊厝站「003」百年老榕傾倒命危，民眾認為還有近半樹根沒斷、有機會扶正救活。（記者王榮祥攝）

台鐵三塊厝站「003」百年老榕傾倒命危，民眾認為還有近半樹根沒斷、有機會扶正救活。（記者王榮祥攝）

高市議長康裕成在定期大會前夕，特地前往會勘三塊厝站百年老榕情況。（記者王榮祥攝）

高市議長康裕成在定期大會前夕，特地前往會勘三塊厝站百年老榕情況。（記者王榮祥攝）

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