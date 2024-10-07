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中國「蠟瓶糖」流竄夜市 高雄查獲4家不法販售

稽查人員在夜市發現販售來路不明的「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

稽查人員在夜市發現販售來路不明的「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

2024/10/07 18:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕中國網紅零食「蠟瓶糖」因色彩繽粉、造型可愛，也流竄至台灣，由於非法輸入及成分對人體具有健康疑慮，高雄市政府衛生局自9月中旬啟動稽查，在3處夜市和1家店面發現販售來路不明的「蠟瓶糖」，將依法處辦。

衛生局指出，針對「蠟瓶糖」稽查，自9月18日起啟動知名夜市觀光商場、老街、賣場、雜貨店、東南亞食品雜貨店及實體網購商店查核共243家，共查獲4家不合格，依法處辦；另抽驗蠟瓶糖、果町、軟糖、泡泡糖、口香糖等進口糖果共計12件，1件蠟瓶糖檢出甜味劑與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法裁罰，令限改下架銷毀；另2件軟糖分別檢出甜味劑及防腐劑與規定不符，將移請來源商所轄新北市政府衛生局依法辦理。

衛生局查獲的4家不合格分別於仁武八卦夜市、大社夜市，現場查獲業者有販售「蠟瓶糖」，另於左營瑞豐夜市及一處實體店面發現有來路不明未經核准進口，無繁體中文標示之的中國食品，衛生局將持續於夜市、實體店面及網路等通路查核，業者勿心存僥倖。

衛生局提醒，採購食品應注意完整包裝食品應有繁體中文標示品名、內容物、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、有效日期、原產地（國）、營養標示、食品添加物名稱、含基因改造食品原料等。若買到問題產品應立即向各地方衛生局檢舉。

業者如販售未完整標示或未經完成輸入食品查驗程序之食品且拒不提供來源商，依食安法第47條第8款、第11款、第14款、規定處3萬元至300萬元罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。另食品添加物之品名、規格及使用範圍、標準限量須符合中央規定，違者命限期改正，屆期未改處3萬元至300萬元罰鍰。

稽查人員在夜市發現販售來路不明的「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

稽查人員在夜市發現販售來路不明的「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局稽查發現4家業者不法販售中國「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局稽查發現4家業者不法販售中國「蠟瓶糖」。（高雄市衛生局提供）

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