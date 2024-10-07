燕巢芭樂接連2颱風肆虐 陳其邁：將向中央爭取全品項現金救助

高雄市長陳其邁心繫農損災情，今天上午分赴燕巢芭樂園和農會產銷班集貨中心，關心芭樂出貨情形。（記者蘇福男攝）

2024/10/07 16:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄燕巢區芭樂園接二連三遭凱米、山陀兒颱風肆虐，損失慘重，市長陳其邁心繫農損災情，今天上午分赴燕巢芭樂園和農會產銷班集貨中心，關心芭樂出貨情形，承諾市府會從寬從優盡速進行災害履勘，並向中央爭取以全品項現金救助方式，協助農民共度難關。

陳其邁上午11點由農業局長張清榮、燕巢區農會總幹事吳俊昌等人陪同，分赴燕巢芭樂園視察農損情況，並向農會產銷班集貨中心忙著出貨的農民加油打氣，陳其邁並現場大啖燕巢芭樂，推薦高雄首選的燕巢芭樂香甜脆口。

蔡姓芭樂農表示，上次凱米颱風他的芭樂損失4成，這次約1、2成，他說，燕巢以種植珍珠芭居多，夏天種植約45至50天可收成，冬天成長較慢，約2.5個月至3個月才能收成，原預計下個月進入採收旺季，這次風災後果樹剪掉重新發芽到收成，至少需半年時間，明年4、5月才有得收。

農友張連成說，他的1甲芭樂園位在燕巢角宿溝渠旁，凱米颱風水淹2、3米深，損失7成，這次有損失1、2成，風災前3萬顆芭樂只搶包1萬顆，剩3分之1可收成，雖欲哭無淚，仍只能樂觀以對。

燕巢番石榴產銷第18班班長潘明全表示，芭樂真正災損短期間還看不出來，許多小果粒都已黑掉，芭樂災損至少1、2成跑不掉，保守估計恢復期要半年時間。

市長陳其邁今天訪視燕巢農會產銷班集貨中心，現場大啖燕巢芭樂，並推薦高雄首選的燕巢芭樂香甜脆口。（記者蘇福男攝）

風災過後，燕巢芭樂農在農會產銷班集貨中心忙著出貨。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法