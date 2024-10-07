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高雄38處路口設多向違規監測系統 上半年事故數降26％

左營大中、華夏路口設有多向違規監測系統，事故數降低。（記者王榮祥攝）

左營大中、華夏路口設有多向違規監測系統，事故數降低。（記者王榮祥攝）

2024/10/07 00:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄交通科技執法項目中，以多向違規監測系統38處最多，市政府統計今年1到7月，事故數較去年同期下降26.9%，頗見成效。

警方說明，至今年7月止共設77處科技執法（今年增加22處），包含路口多向違規監測系統38處、區間測速3處、限制車種監測系統2處、自動辨識違規停車系統2處、不停讓行人監測系統23處、租賃式科技執法9處。

其中數量最多的多向違規監測系統除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能，對於未依規定兩段式左轉、違規行駛人行道及機車行駛行人穿越道等各項違規，均能有效監測並舉發。

警方統計，今年1到7月間，多向違規監測系統38處路口的交通事故共發生753件，與去年同期相較減少277件，下降26.9％；3處區間測速共發生20件事故，與去年同期相較減少43件、減幅更達68％。

其餘如違規停車、不停讓行人等系統也陸續展現相關效益，經由減少違規可能，進一步確保交通秩序與整體車流順暢，也降低事故機率。

左營大中、華夏路口設有多向違規監測系統。（記者王榮祥攝）

左營大中、華夏路口設有多向違規監測系統。（記者王榮祥攝）

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