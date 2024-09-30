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防山陀兒引入風雨 高捷、輕軌提前整備

輕軌大順路段綠巨人雨豆樹隧道，今加強拉繩檢查綁固與支撐加固等工作。（記者王榮祥翻攝）

輕軌大順路段綠巨人雨豆樹隧道，今加強拉繩檢查綁固與支撐加固等工作。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/30 15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕山陀兒颱風逼近南台灣，高市捷運局針對各工區與捷運公司團隊，要求強化防颱整備，輕軌大順路段綠巨人雨豆樹隧道，也已加強拉繩檢查綁固與支撐加固等工作。

捷運局說明，針對岡山路竹、黃線及小港林園線等工區，今提醒統包團隊統整人力、機具設備及物料等，防範颱風期間強風豪雨的侵襲，確保工區周圍及用路人的安全。

捷運局進一步說明，目前岡山路竹第二階段正進行基樁打設、邊溝加蓋、自來水管遷等各項工程，而黃線及小港林園線各統包標亦持續分區段辦理細部設計、交通維持、地質補充調查及管線遷移等相關作業，依計畫推進中。

為確保輕軌沿線安全行駛，捷運局於今日也全面檢視大順路段的防颱護樹準備工作，針對沿線迎風面以及路口受風較大的雨豆樹，加強拉繩檢查綁固與支撐加固等工作，加強樹木的穩定性，並要求輕軌營運團隊成立緊急應變小組，於颱風豪雨期間隨時注意營運安全，並依據劃分責任區域定期巡查回報。

捷運局表示，颱風來襲伴隨的強風暴雨不可小覷，輕軌營運團隊必須做好萬全準備，防範可能的災害；此外，也要求各捷運及輕軌場站務必做好防颱措施，確保本市大眾運輸系統的安全穩定運行。

高市捷運局針對各工區與捷運公司團隊，要求強化防颱整備。（記者王榮祥翻攝）

高市捷運局針對各工區與捷運公司團隊，要求強化防颱整備。（記者王榮祥翻攝）

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