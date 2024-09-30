傳急診患者因停電轉診 高市聯醫澄清：轉診與停電無關

高雄市立聯合醫院昨日進行高壓電維護全院原預告停電至下午3點，但傳出直到晚上才恢復正常供電，並有喉嚨卡魚刺的急診患者到院後因而轉診。（記者許麗娟攝）

2024/09/30 14:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立聯合醫院昨（29）日傳出院內進行高壓電維護，原預告停電至下午3點，但作業及送電延遲，加上電力不穩，直到晚上6點45分電力才恢復正常，但傳出昨晚6點半有一病患喉嚨卡魚刺送往聯醫，因停電無法處置改送他院，院方澄清，這名患者轉診與停電無關，而是昨晚急診無耳鼻喉科醫師可處置。衛生局也將對此事進行調查。

高市聯醫說明，高市聯醫為辦理汰換高壓設備工程作業，已預先公告訂於9月29日上午9點至下午3點全院停電，當日9點如期進行施工，啟動緊急發電機供電，但因汰換電盤較多，致工程時間延長2小時。

院方說，下午5點設備汰換完成並復電，陸續啟動空調，因總配電盤保護開關偵測電流過載，即啟動保護機制斷電。經查原因為保護開關參數設定值異常，重新設定後下午6點45分恢復正常供電。停電過程中緊急發電機維持運轉，醫療維生系統皆正常運作，並指本次汰換工程屬年度設備更新計畫，跳電與台電公司無關，屬醫院內部設備汰換作業所需配合停電。

針對外傳有一急診喉嚨卡魚刺送的病患因院內停電轉診，院方澄清，這名患者轉診與停電無關，主要是昨晚無耳鼻喉科醫師急診，因此建議患者轉至他院，醫院也將再招募醫師加以改善。

不過高雄市衛生局說明，29日早上高市聯醫通知上午9點開始會進行院內高壓電維護，預計至4點30分結束，屆時CT（電腦斷層）將無法使用，故通報市府消防局CT暫無法使用。

衛生局說，下午5點02分院方來電通知電力不穩定持續修復，後續於5點12分通知以備用電力供電，5點28分通知院內電力已恢復正常。6點19分院方再來電通知電力不穩定，採用備用電源供電，台電進行搶修中，急診運作正常，惟CT仍暫無法使用，於是再次通報。晚上8點37分院內電力已恢復正常，CT已可正常運作。

高市聯醫電力維修及停電期間通報市府消防局CT因電力不穩暫無法使用，請消防局協助分流，故尚無急診因停電之故而將患者轉送他院情況。

衛生局進一步指出，院方表示，晚間有一喉嚨痛且疑似卡異物患者由消防局救護車送醫，晚上6點半到院後急診人員告知目前無法馬上處置，故建議患者改至他院就醫，衛生局後續將調查相關就醫紀錄，如未作適當處置而逕予轉診，將依緊急醫療救護法第36條及第42條規定，處6萬元至30萬元罰鍰。

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