高雄23歲逆子持刀砍死49歲母 父一度想出面頂罪被警識破

警方將涉嫌弒母的鄭男帶回偵訊。（民眾提供）

2024/09/30 14:13

首次上稿：00:46

更新時間：14:13

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高雄傳弒母人倫悲劇 社會局說話了......

高雄人倫悲劇！疑不堪49歲母長期疾病困擾家人 23歲兒怒揮刀砍死她

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區昨（29）日發生弒母案，23歲鄭姓男子疑因49歲葉姓母親行為異常，情緒失控持水果刀砍向葉婦，致其頸動脈大量出血，送醫不治，鄭父返家後發現逆倫案，一度想替兒子頂罪，但鄭嫌穿著血衣下樓，目擊者指證歷歷，警方當場拆穿謊言，將鄭男及鄭父帶回釐清案情。

前鎮分局瑞隆派出所29日夜間獲報前鎮區瑞忠街發生砍人案，警組立即到場處理。

經瞭解，嫌疑人鄭男與葉婦為母子關係，待業中，平日與鄭父、鄭姓胞姊同住公寓，案發當時只有他與母親在家。

領有身心障礙手冊的葉婦平常會反覆叨唸，案發時鄭婦不斷塗抹藥膏，屢勸不聽，鄭男疑情緒失控，持水果刀砍向母親，致母親頸動脈大量出血，119救護人員到場時已無呼吸心跳，立即送醫至阮綜合醫院搶救，後經搶救無效。

鄭嫌行兇後到公寓1樓等待家人返家，不久後鄭父回到家內，發現妻子倒臥客廳，立即報警。員警到場時，鄭父一度想頂罪，說自己才是弒妻兇手，不過他的身上衣服沒有血跡，且有鄰居目睹鄭嫌穿著血衣下樓，警方拆穿謊言。

警方將鄭男及鄭父帶返所釐清案情，依殺人罪報請檢察官指揮偵辦，葉婦致命傷將由檢警相驗釐清，至於鄭父涉嫌頂罪也依法一併送辦。

高市社會局指出，死者與丈夫都是身心障礙者，各自領有身障生活扶助金，死者不曾通報家暴，非列管的弱勢家庭，已派社工協助，將依家屬需求，提供旅館安置、喪葬、法律等服務。

社會局呼籲市民，若因家庭經濟陷入困境、家人發生變故，有情緒或照顧壓力而無法解決時，務必尋求協助，例如主動撥打113、110、1999，由專業人員或警方介入維護人身安全。

前鎮區某公寓內發生凶殺案，警方圍起封鎖線。（民眾提供）

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