高市府預算書曝光「大青年計畫」！ 府方人士：經費逾百億

市長陳其邁重視青年族群，下年度將整合相關局處推出大青年計畫。（市府提供）

2024/09/30 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會定期大會10月2日開幕，市府各局處明年度預算書均到位，有多個局處預算書首度提及「大青年計畫」，府方人士透露，這是市長陳其邁的新構想，鎖定青年族群、相關預算逾百億元。

從世運主場館的國際巨星演唱會到高雄流行音樂中心的霹靂舞大賽，陳其邁即便再忙，都會設法參與其中，凸顯他對青年的重視。

包括青年、都市發展、運動發展等局處的114年度預算書裡，在預算總說明中各自提到大青年計畫，但官員對此議題多選擇「金嬤邁貢」，強調議會開議後「邁邁ㄟ貢」。

府方人士證實，這是市長陳其邁亮點政策之一，針對青年最在乎的事項，統整各局處相關業管事務並搭配部分新措施，推出的「大」計畫。

府方人士進一步說明，大青年計畫以青年為主軸，分求學、交通、工作、成家、養育、敬老、生活氛圍等七面向，總經費逾125億元。

府方人士指出，外界可能會把大青年計畫與青年局做較多聯結，青年局確實是其中主力，但明年將有更多局處一起投入青年工作，相關經費甚至比青年局多，光是運發局相關預算就破億元。

去年曾在議會質詢時、要求市府擬定青年政策白皮書的市議員張博洋指出，「青年政策」範圍很廣，並非單一政見或單一預算能囊擴，可以青年局作統籌單位，各局處轄下攸關青年族群預算互相配合，才能讓北漂回流，在地青年不外流；他正向看待大青年計畫，盼逐一落實、讓青年有感。

青年熱衷的演唱會、職棒、舞蹈，陳其邁都很樂意參與。（市府提供）

高市運發局明年度總預算提及大青年計畫。（記者王榮祥攝）

高市都發局明年度總預算有部分列入大青年計畫。（記者王榮祥攝）

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