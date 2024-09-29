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首頁　>　高雄市

高雄汽車排隊進美式賣場 疑插隊遭按喇叭爆肢體衝突

銀色休旅色駕駛（黑衣者）不滿變換車道時，遭紅色轎車駕駛（米色衣者）按喇叭，雙方下車理論爆發口角並打成一片。（擷取自網路社群「黑豪家族」）

銀色休旅色駕駛（黑衣者）不滿變換車道時，遭紅色轎車駕駛（米色衣者）按喇叭，雙方下車理論爆發口角並打成一片。（擷取自網路社群「黑豪家族」）

2024/09/29 22:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍德新路知名美式大賣場前，今（29）日發生2車駕駛打架事件，邱男（35歲）駕駛紅色轎車在排隊進入賣場停車場時，懷疑蘇男（33歲）駕駛的銀色休旅色要從左側內車道變換車道插隊，邱男按喇叭示警，蘇男憤而下車理論，雙方就在街頭爆發肢體衝突，並告傷害、公然侮辱和毀損罪。

鼓山分局龍華所指出，今日下午3點多獲報在龍德新路有行車糾紛引起肢體衝突，警方到場時僅剩紅車駕駛邱男在場，邱男向警方表示，蘇男開車欲硬切到他前方，他按了一聲喇叭，蘇男不滿下車朝邱男的車吐口水，又對他的車踹了一腳，後續兩人爆發肢體衝突，指身上都是對方造成的抓痕，衝突後蘇男隨即開車揚長而去，也未進入美式賣場。

警方表示，經協助邱男至派出所製作筆錄提出告訴，警方亦循線掌握銀車駕駛蘇男到案說明。據了解，衝突起因是蘇男在變換車道時，遭邱男鳴按喇叭示警，雙方在龍德新路上爆發口角糾紛。邱男稱遭蘇男以徒手推擠以致成傷，警方於現場通知119協助邱男就醫，雙方互相提出傷害罪、公然侮辱罪、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

另蘇男於道路非遇突發狀況，於車道中暫停之行為，警方亦依道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，最高可處3萬6000元罰鍰、並吊扣牌照6個月。

警方到場，紅車駕駛指控未留在現場的銀色休旅車駕駛對他的車吐口水又打傷他。（民眾提供）

警方到場，紅車駕駛指控未留在現場的銀色休旅車駕駛對他的車吐口水又打傷他。（民眾提供）

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