高雄汽車排隊進美式賣場 疑插隊遭按喇叭爆肢體衝突
2024/09/29 22:59
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍德新路知名美式大賣場前，今（29）日發生2車駕駛打架事件，邱男（35歲）駕駛紅色轎車在排隊進入賣場停車場時，懷疑蘇男（33歲）駕駛的銀色休旅色要從左側內車道變換車道插隊，邱男按喇叭示警，蘇男憤而下車理論，雙方就在街頭爆發肢體衝突，並告傷害、公然侮辱和毀損罪。
鼓山分局龍華所指出，今日下午3點多獲報在龍德新路有行車糾紛引起肢體衝突，警方到場時僅剩紅車駕駛邱男在場，邱男向警方表示，蘇男開車欲硬切到他前方，他按了一聲喇叭，蘇男不滿下車朝邱男的車吐口水，又對他的車踹了一腳，後續兩人爆發肢體衝突，指身上都是對方造成的抓痕，衝突後蘇男隨即開車揚長而去，也未進入美式賣場。
警方表示，經協助邱男至派出所製作筆錄提出告訴，警方亦循線掌握銀車駕駛蘇男到案說明。據了解，衝突起因是蘇男在變換車道時，遭邱男鳴按喇叭示警，雙方在龍德新路上爆發口角糾紛。邱男稱遭蘇男以徒手推擠以致成傷，警方於現場通知119協助邱男就醫，雙方互相提出傷害罪、公然侮辱罪、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。
另蘇男於道路非遇突發狀況，於車道中暫停之行為，警方亦依道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，最高可處3萬6000元罰鍰、並吊扣牌照6個月。