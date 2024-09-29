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黃紹庭返台了！涉詐助理費「飛廈門4天」 雄檢拘提偵訊中

國民黨高雄市議員黃紹庭，今天下午2點多返抵小港機場。（資料照）

國民黨高雄市議員黃紹庭，今天下午2點多返抵小港機場。（資料照）

2024/09/29 20:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕涉浮報助理費遭檢調追查，卻在搜索前一刻搭機飛往中國廈門的國民黨高市議員黃紹庭，今天下午2點多返抵小港機場，高雄地檢署檢察官指揮調查局人員對黃逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，目前尚在調查局偵訊中。

黃紹庭疑詐領助理費案，檢調26日一早兵分十路前往黃的住家兼服務處、市議會研究室等地搜索，並帶回黃的父母、助理共17人到案，其中10人列被告。

黃的周姓服務處副主任被檢方聲押，但法官認定罪證不足，裁定無保請回；黃的父母親複訊後請回，另6名被告被檢方諭令2至30萬元交保。

檢調登門前一刻，黃紹庭被鄰居目擊拿著行李，坐上計程車直驅小港機場，疑似以臨櫃方式購買上午7點半直飛中國廈門的華信航空機票，檢調在黃家搜索時，黃已坐上飛機。

27日黃紹庭自錄影片傳給國民黨議會黨團，表明這趟出境是「既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎」，得知遭搜索的消息後，第一時間已主動致電檢調說明行程，等這1、2天事情處理完後就會返國。

雄檢今晚發布新聞稿表示，黃姓議員搭乘班機於今天下午2點多抵達小港機場，雄檢檢察官指揮調查局人員對其逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，將依法積極追查相關事證，釐清犯罪事實。

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