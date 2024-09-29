東照山首創道教扶鸞與祭孔大典同場 孔子後代：熱血沸騰

來自中國山東的孔子鎏金鑄像，供奉在東照山關帝廟。（記者洪臣宏攝）

2024/09/29 16:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕道教扶鸞與祭孔大典看似不同的聖典，今（29）日在高雄東照山關帝廟同場舉辦，全國首創，廟方特地將孔子鎏金鑄像移出大殿供瞻仰，儀軌及祭典均遵循古制，全國多家宮廟代表及孔子嫡系、宗族共襄盛舉，孔子後代內心沸騰。

東照山關帝廟為知名廟宇，今天舉辦「第11屆全國祭孔大典弘揚扶鸞文化暨宣導節能政策」活動，內政部宗教委員會總召集人余政憲、中華國際儒教會理事長吳雨文、媽祖聯合會台灣總會代表李仟萬及多家宮廟人員出席，場面盛大。

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扶鸞大會儀軌遵古制進行，扶鸞生振筆疾書，揮毫寫錄關聖帝君的宣示，關帝廟主委潘献有表示，道教儀軌中的扶鸞儀式，是傳達神祇對世人開示的文字呈現方式，供世人遵循學究。

特別的是，今年是至聖先師2574周年誕辰，廟方擴大舉辦祭孔大典，邀請孔子嫡系孔德聖帶著78代的孔垂奕與宗族列席祭典，在三通鼓、犒鐘、擂鼓後，眾人團拜三獻及行三跪九叩禮，儀式莊嚴肅穆。

孔德聖豎起大拇指以「讚」形容活動，他說，第一次參加祭孔大典，看到祖先的鎏金鑄像內心沸騰，他認為，孔子的政治思想跟理念迄今都無爭議，希望能延續。

潘献有說，廟方20餘年前因緣際會，收藏來自中國山東的一尊高220公分的孔子鎏金鑄像，數年前舉辦孔子法像安座，供大眾祭祀，這次擴大祭典，廟方訂製「智慧筆」取代拔牛毛，許多家長帶著孩子前來求取，場面熱絡。

東照山關帝廟同場舉辦道教扶鸞與祭孔大典。（記者洪臣宏攝）

東照山關帝廟舉辦聖典，內政部宗教委員會總召集人余政憲等人出席。（記者洪臣宏攝）

孔子後代參加祭孔大典，說這是很棒的活動。（記者洪臣宏攝）

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