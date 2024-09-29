山陀兒恐回馬槍直撲高雄？氣象署區域模式出現類「賽洛瑪」路徑

氣象署區域模式出現山陀兒偏西至台灣西南部近海北轉登陸高雄的模擬。（圖擷自中央氣象署數值天氣預報）

2024/09/29 16:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「山陀兒」強度不斷增強，路徑也持續西修，氣象署的區域模式甚至出現山陀兒偏西至台灣西南部近海北轉登陸高雄的模擬，路徑相似47年前重創南台灣的「賽洛瑪」颱風，民眾應做好防颱準備，不可掉以輕心。

根據中央氣象署觀測顯示，山陀兒颱風今（29日）下午2時的中心位置在北緯19.2度，東經123.9度，即在鵝鑾鼻的東南方約430公里處，以每小時9公里速度，向西北西進行，預估此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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中央氣象署路徑預測顯示，山陀兒路徑西修，可能進入巴士海峽後再北轉，登陸台灣南端；氣象署區域模式更模擬山陀兒恐一路偏西至台灣西南近海後，轉向東北直撲高雄一帶，歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，有多個成員跑出登陸高雄的模擬。

上一個以中度颱風強度登陸高雄的是1977年7月的賽洛瑪颱風，在高雄飆出每秒53公尺陣風，至今仍是高雄陣風紀錄，賽洛瑪造成台灣南部嚴重災情，高雄港滿目瘡痍，有37人死亡，12人失蹤，298人受傷，讓老一輩高雄人聞賽洛瑪色變。

歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，有多個成員跑出登陸高雄的模擬。（圖擷自EC）

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