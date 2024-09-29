山陀兒來襲 高市工務局派員巡查工地防颱整備

高市工務局派員巡查工地防颱整備。（圖由市府提供）

2024/09/29 15:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕山陀兒颱風於9月28日生成，高市工務局第一時間即通知各建築工地做好防颱措施，今日再由建管處派員至工地現場巡查，並要求側溝清淤及周邊環境、施工架、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電進行檢視，同時提醒廣告業者針對廣告帆布加強固著或提前拆除，全面提升防護措施。

高市副市長林欽榮提醒，依中央氣象署颱風警報，山陀兒颱風可能帶來強陣風及強降雨，他要求工務局要確實掌握各在建工程狀況，務必依據防颱標準作業程序，持續要求各建築工地自主檢查防颱相關措施，也提醒各工地負責人應隨時警戒，倘工地遭遇施工圍籬、鷹架傾倒或防護網掉落之情形應儘速進行排除。

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工務局長楊欽富表示，已透過通訊軟體通知公寓大廈，提前做好防汛整備，同時呼籲請民眾應檢查所居住建築環境所設置廣告招牌、帆布廣告（帆布捲起固定）及自行設置水塔、冷氣室外機及其支架等，應加固處理或先行取下，避免造成周遭居民生命和財產損失，確保公共安全。

工務局說明，民眾對於塔式吊車的安全相當關心，依據起重升降機具安全規則及相關勞工安全衛生法令之規定，颱風期間營建工地塔吊吊臂旋轉限制（即剎車功能）應解除，使吊臂順風自由旋轉降低風阻，避免遭瞬間強風彎折危險，並於颱風過後，由營造廠商加強塔吊之自主檢查，確認安全後方可再使用，請民眾切勿驚慌。

高市工務局派員巡查工地防颱整備。（圖由市府提供）

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