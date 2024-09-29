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    首頁　>　高雄市

    高雄「酒空迷航」大批酒醉男女坐臥路邊 凌晨喧嘩擾民

    有民眾參加酒空迷航活動，醉倒在人行道上，但雙腳已伸出在馬路邊，相當危險！（擷取自社會事新聞影音）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    有民眾參加酒空迷航活動，醉倒在人行道上，但雙腳已伸出在馬路邊，相當危險！（擷取自社會事新聞影音）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2024/09/29 15:16

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市28、29日舉辦「2024 盛Shot光年 酒空迷航」活動，4000張門票秒殺，但也在深夜造成街頭亂象，有民眾拍到今（29）日凌晨1點多，有大批男女或坐或躺在酒吧外的人行道，因不斷傳出喧嘩聲擾民而報警，警方到場勸導，還一度被酒醉民眾反嗆。

    據了解，這項酒空迷航匯集昨晚首日活動串連了全市40家酒吧、餐酒館、居酒屋參與，主辦單位還提供「衝吧Shot車」載著酒友光臨各個店家，4000張門票從一開賣就秒殺，但人潮多，加上深夜多數參與者開始喝醉酒，也帶來一些街頭亂象，特別是凌晨時分店家附近的居民被喧嘩聲吵得無法入睡。

    員警凌晨前往七賢一路某酒吧外進行勸導，希望民眾不要席地坐在馬路邊以免造成危險，現場民眾也相當配合，但過程中卻有人不斷地喊「我在裡面啊！」 還拿出手機朗讀《警察職權行使法》欲與警方理論，一旁友人見狀幫忙打圓場，並將人帶走。

    新興分局中正三路所指出，凌晨1點多獲報轄區七賢一路某商家外有多名飲酒民眾排隊喧嘩，且已坐在道路上，覺得相當危險，員警立即前往處置。經了解是因舉辦活動，故人潮較多，經員警與該商家溝通後，並勸導在現場群眾勿在道路上，並退回人行道上降低音量，另巡邏警組亦在週邊加強巡邏，待店家打烊後人潮依序散去。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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