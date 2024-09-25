Al科技運用法律訴訟攻防增加勝訴，以判決大數據分析法官判案趨勢。（圖擷取自何星磊律師臉書）

2024/09/25 16:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有律師事務所研發Al法律系統，針對各法官曾判決過的大量判決書，運用大數據及自動推理，分析判決結果、刑度、法條，幫助律師與當事人了解案件趨勢、法官判決模式，以及相關律師的歷史表現，提升法律攻防更高勝率機會，律師何星磊表示，該套Al法律軟體目前測試中，預計明年即可提供民眾使用。

何星磊律師指出，AI法律系統在國外已有使用先例，例如Lex Macbina和Ravel Law均透過大數據分析和自動推理，根據同類型案件趨勢、法官的判決模式等參數，利用大數據分析，透過Al科技協助更多客戶，透過法律科技系統，查詢律師的歷史表現以選任律師，並根據過去的案例和判決趨勢，幫助當事人評佔勝訴的機會。

請繼續往下閱讀...

他表示，Lex Machina最初是史丹佛大學的研究項目，提供案件法庭的數據分析，幫助律師理解法官、律師和法律事務所的歷史表現，用戶可以透過數據洞察來制定法律策略；Ravel Law則是由科技專家和法律專業人士創立的法律研究與數據分析平台，2017年由Lexis Nexis收購整合。

Lex Machina和Ravel Law在法律科技領域各具特色，前者專注於案例預測和數據分析，後者則強調視覺化研究和法律趨勢分析，何星磊也投入上千萬元，比照國外法律Al科技模式研發，根據過去的案例和判決趨勢，幫助當事人評佔勝訴的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法