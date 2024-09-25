台商被控私運24公噸中國牡蠣 法官發現海關「看圖說故事」判無罪

曾姓男子被控私運中國產24公噸牡蠣回台，但法官認為無法證明該批牡蠣為管制品判無罪。示意圖（資料照）

2024/09/25 12:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事水產批發的曾姓男子從中國進口24000公斤牡蠣來台，被海關認定為管制的「冷凍生鮮牡蠣」，但曾男辯稱牡蠣有用鹽水醃製，非屬管制品，法官發現，該批牡蠣已被國人吃下肚，海關人員並未查扣該批牡蠣，而是事後根據曾男提供的牡蠣照片「看圖說故事」認定他有走私行為，因此認定罪證不足判曾男無罪。

判決指出，2021年9月，曾姓男子花了166萬餘元，向中國楊姓男子購買24000公斤一批牡蠣，並在進口報單的貨物品稱填寫「FORZEN SALTED OYSTER MEAT（調制或保藏牡蠣）」，並於同年9月27日進口來台。

隔年1月，曾男再把這批牡蠣以196萬餘元賣給林姓大盤商，林姓大盤商又把牡蠣全數賣給漁市場攤販，讓國人吃下肚；高雄關人員事後發現，申報價格太低與市價落差過大，立案追查後，發現牡蠣已銷售一空被國人吃下肚，高雄關人員要求曾男出示該批牡蠣的照片，曾男以電子郵件寄出照片後，海關人員在沒有查扣到牡蠣的情況下，「看圖說故事」認定牡蠣外觀飽滿，不像被鹽水醃製過出現脫水情形，因此將曾、林兩人送辦。

高雄地院審理時，曾男強調，進口這批牡蠣是放在與海水鹽度相同的鹽水保質避免腐壞，算是加工後的「調製牡蠣」，不算管制品；而林男也坦承有賣這批牡蠣給攤販，法官認為，高雄關人員並非研究水產品（含牡蠣）加工或鹽製專門人員，也不是專業鑑定人員，有沒有能力以目視方式直接判定進口貨物非經加工或鹽製，已存有疑問，加上高雄關並未查扣該批牡蠣，僅憑進口貨物照片外觀就判定牡蠣為管制品，難以認定曾男涉犯私運管制物品進口、林男販售走私物品罪，因此認定罪證不足，判兩人無罪，可上訴。

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