平民「股神」一人操盤 某紡織類股公司3個月股價漲8成

68歲劉姓男子一人操弄某上櫃公司股價，3個月大賺102萬餘元。示意圖（資料照）

2024/09/25 10:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕68歲劉姓男子短短3個月期間，利用連續高買低賣、相對委託等方式，製造某紡類股公司股價漲幅逾8成，從中大賺102萬元，檢調獲報追查，劉男到案後否認刻意拉抬該公司股價，但仍被檢方依違反證交法起訴。

檢方指出，某紡識類上櫃公司股價低迷，劉姓男子見交易量低，竟用自己名下的4個帳戶及兒子的1個帳戶，從2021年2月1日至5月3日起，連續3個月的交易日共買進該公司股票4208仟股、賣出4312仟股，買進與賣出佔公司成交量的14.98%及15.35%，影響公司成交價向上及向下共118次。

檢調獲報追查，發現該公司股價被劉男操盤3個月期間，每股從4.6元上漲到8.29元，漲幅達80.22%，與同期紡織纖維類股漲幅29.32%、櫃買市場大盤漲幅15.78%走勢明顯不同，有被人保作的跡象，經傳喚劉男到案後，劉否認涉案，辯稱自己只是小股民，單純買賣股票，不懂這樣的行為哪裡違法。

雄檢偵查時發現，劉男利用連續高買低賣、相對委託等方式，以高比例大量交易模式，營造出該公司股價交易熱絡場面，吸引不知情的股民跟進，再看準時機把手上的低價股賣出，3個月賺取102萬餘元，因此偵結後依違反證交法將他起訴。

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