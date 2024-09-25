為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

疑活活餓死4月大女兒 單親媽涉殺人及遺棄裁定羈押

高雄驚傳單親媽活活餓死4月女嬰案件。圖為偵辦的仁武警分局。（資料照）

高雄驚傳單親媽活活餓死4月女嬰案件。圖為偵辦的仁武警分局。（資料照）

2024/09/25 10:14

首次上稿 09:03
更新時間 10:14

〔記者洪定宏、鮑建信／高雄報導〕高雄市無業31歲陳姓女子獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，9月15日卻僅帶大女兒回娘家，將4個月大女嬰獨留在租處8天，活活被餓死，直到23日告知托嬰中心小女兒已死亡，高雄市仁武警分局獲報將她移送法辦，檢方依殺人及遺棄罪向法院聲請羈押獲准。

據了解，31歲陳女在高雄市大社區租房屋，今年初未婚生子，女嬰4個月大後，竟把把她獨自留在家裡，自己跑去住在附近媽媽家裡，甚至與朋友外出遊玩，8天後返家發現女嬰已死亡。

轄區警方接獲報案後，報請橋頭地檢署檢察官相驗，檢方會同法醫解剖複驗，女嬰外觀並無明顯外傷，並認為陳女所犯最輕本刑5年以上之罪，並有逃亡、串證、滅證之虞，今天凌晨聲請法院羈押禁見獲准。

陳女今年5月生產後，因無力支付住院費用，社會局接獲醫院通報，協助租屋、領取單親補助、媒合嬰幼兒用品，6月及8月先後將2名女兒送托嬰中心照顧，直到9月初都正常，陳女也無情緒問題，後來托嬰中心因腸病毒疫情停課，9月18日復課時，陳女曾依規定請假。

沒想到，陳女9月15日只帶大女兒回娘家．並向家人謊稱小女兒委託朋友照顧，所以家人沒有起疑，直到23日帶大女兒回到租屋處，見小女兒趴在嬰兒床，她給予翻正後，赫見臉部發黑、身體僵硬，再送大女兒去托嬰中心才告知小女兒疑似死亡。

警、消獲報到場，打開房間就聞到臭味，初步勘驗無外力介入。由於陳女2次都未婚生女，不知男友去向，檢警後續還要釐清陳女的說法與動機，大女兒已由社會局安置。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北市府副發言人胞弟命案 國民法官開庭審理現場約30人旁聽
2024/09/13 14:59

新北市府副發言人胞弟命案 國民法官開庭審理現場約30人旁聽
掐死同居女友、將雙胞胎兒丟洗衣機悶死 狠男兩度判死最終無期徒刑定讞
2024/09/19 15:36

掐死同居女友、將雙胞胎兒丟洗衣機悶死 狠男兩度判死最終無期徒刑定讞
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
台中霧峰驚傳要債衝突凶殺案！1死2傷
2024/09/23 10:08

台中霧峰驚傳要債衝突凶殺案！1死2傷
製茶師勒昏前女友 抄佛經+和解判刑8年定讞
2024/09/24 11:09

製茶師勒昏前女友 抄佛經+和解判刑8年定讞
impression

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播