疑活活餓死4月大女兒 單親媽涉殺人及遺棄裁定羈押

高雄驚傳單親媽活活餓死4月女嬰案件。圖為偵辦的仁武警分局。（資料照）

2024/09/25 10:14

首次上稿 09:03

更新時間 10:14

〔記者洪定宏、鮑建信／高雄報導〕高雄市無業31歲陳姓女子獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，9月15日卻僅帶大女兒回娘家，將4個月大女嬰獨留在租處8天，活活被餓死，直到23日告知托嬰中心小女兒已死亡，高雄市仁武警分局獲報將她移送法辦，檢方依殺人及遺棄罪向法院聲請羈押獲准。

據了解，31歲陳女在高雄市大社區租房屋，今年初未婚生子，女嬰4個月大後，竟把把她獨自留在家裡，自己跑去住在附近媽媽家裡，甚至與朋友外出遊玩，8天後返家發現女嬰已死亡。

轄區警方接獲報案後，報請橋頭地檢署檢察官相驗，檢方會同法醫解剖複驗，女嬰外觀並無明顯外傷，並認為陳女所犯最輕本刑5年以上之罪，並有逃亡、串證、滅證之虞，今天凌晨聲請法院羈押禁見獲准。

陳女今年5月生產後，因無力支付住院費用，社會局接獲醫院通報，協助租屋、領取單親補助、媒合嬰幼兒用品，6月及8月先後將2名女兒送托嬰中心照顧，直到9月初都正常，陳女也無情緒問題，後來托嬰中心因腸病毒疫情停課，9月18日復課時，陳女曾依規定請假。

沒想到，陳女9月15日只帶大女兒回娘家．並向家人謊稱小女兒委託朋友照顧，所以家人沒有起疑，直到23日帶大女兒回到租屋處，見小女兒趴在嬰兒床，她給予翻正後，赫見臉部發黑、身體僵硬，再送大女兒去托嬰中心才告知小女兒疑似死亡。

警、消獲報到場，打開房間就聞到臭味，初步勘驗無外力介入。由於陳女2次都未婚生女，不知男友去向，檢警後續還要釐清陳女的說法與動機，大女兒已由社會局安置。

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