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首頁　>　高雄市

北高雄台鐵立體化！增2站、減8平交道 邱志偉：目標2041年底通車

台鐵楠梓段立體化計畫預計今年11月可提出期中報告。（記者王榮祥攝）

台鐵楠梓段立體化計畫預計今年11月可提出期中報告。（記者王榮祥攝）

2024/09/25 07:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵楠梓段立體化計畫預計新增2座車站、可減去8處平交道，立委邱志偉邀請相關單位彙整最新進度，評估案預計今年11月提出期中報告，期末報告預定2025年3至4月完成，目標2041年底通車。

邱志偉指出，近年來北高雄產業持續蓬勃發展，除現有產業園區和科學園區，未來的橋科一、二期及路竹、北高雄產業園區和楠梓園區也在積極規劃中。

為應對通勤與交通需求，他在2020年5月便提案推動鐵路立體化，藉此滿足大眾運輸交通需要，更在2023年2月獲鐵道局補助1265萬元。

他說明，此計畫全長約11.95km（左營到橋頭），3座現有車站（橋頭、楠梓、新左營）外再增設青埔、楠梓園區兩站，全部共5站。

預計刪減8處平交道，分別為屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路17巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路。

邱志偉上週特別邀請交通部鐵道局、台鐵公司和高雄市交通局，到立法院報告最新執行進度，確認評估案預計今年11月提期中報告，期末報告將於2025年3至4月完成，並於2026年啟動綜合規劃和影響評估，目標在2041年底通車。

他進一步提即，針對路竹延伸段立體化，會另案向交通部爭取研究經費，確保地方發展不受影響，未來也會定期追蹤進度。

立委邱志偉邀相關單位彙整台鐵楠梓段立體化方案評估進度。（記者王榮祥翻攝）

立委邱志偉邀相關單位彙整台鐵楠梓段立體化方案評估進度。（記者王榮祥翻攝）

台鐵楠梓段立體化計畫。（記者王榮祥翻攝）

台鐵楠梓段立體化計畫。（記者王榮祥翻攝）

台鐵楠梓段立體化計畫期程。（記者王榮祥翻攝）

台鐵楠梓段立體化計畫期程。（記者王榮祥翻攝）

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