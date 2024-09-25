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首頁　>　高雄市

蘋果告販售仿冒耳機、傳輸線 2女判賠304倍

高雄市2名女子上網公開販售蘋果仿冒耳機，遭蘋果公司提告求償重罰304倍價差。（資料照）

高雄市2名女子上網公開販售蘋果仿冒耳機，遭蘋果公司提告求償重罰304倍價差。（資料照）

2024/09/25 07:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市2名女子2020年透過line群組、臉書公開販售蘋果耳機、傳輸線等仿冒品，遭美國蘋果公司盯上跨海提告，並以所查獲的仿品平均售價1450元，乘上查獲數量304件，求償44萬800元金額獲准。可上訴。

判決指出，被告柯女，與魏姓女子以通訊軟體LINE群組及臉書刊登販賣仿冒蘋果耳機、傳輸線拍賣訊息，供不特定人選購，AirPods耳機2代、3代（即AirPods Pro）每組各1300元、1600元之價格，接續於2020年4月賣給黃姓女子。

調查發現，被告自2020年4月16日起即開始在網路上販售仿冒商標商品，至少持續至同年7月17日，警方9月16日持法院核發之搜索票至被告居所執行搜索後，扣得304件仿品。

蘋果公司主張，依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，以所查獲的仿品平均售價1450元，乘上查獲數量304件，合計求償44萬800元，而被告同意原告之請求。

橋頭地院審理，被告就原告所主張其販售仿冒原告商標商品之零售價以1450元計算並無爭執，審酌原告為世界知名之公司，販售期間長達3月，認以304倍計算賠償金額要屬適當。

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