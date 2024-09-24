高雄旗山香蕉文化節9/28、29登場 最大獎香蕉猴金飾值1萬元

高雄旗山香蕉文化節將於9月28、29日登場。（記者陳文嬋攝）

2024/09/24 23:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手旗山農會將於9月28、29日在旗山體育場舉辦香蕉文化節，擴大推出六大主題活動，除了大啖香蕉等水果、蕉城達人賞外，還有文史導覽香蕉園、古蹟旗山碾米廠等，開幕現場發放摸彩券，最大獎「香蕉猴黃金墬飾」重0.7錢市值1萬元，還有家電、禮品等50個獎項，民眾拍照打卡留言還送鑰匙圈，好吃、好玩、還能抽大獎。

台灣早年曾有「香蕉王國」美譽，尤以旗山香蕉品質好，深受日本人喜愛，占全國輸日香蕉超過6成，旗山也被稱為「香蕉之城」及「香蕉的故鄉」；高雄香蕉種植面積2219公頃，主要為旗山、美濃、內門、大寮、杉林等區，年產量50659公噸，占全國15.3%，排名全國第四。

六大主題活動由蕉城達人賞打頭陣，搶先27日舉辦香蕉評鑑，30名香蕉老手齊聚競逐比賽，28日開幕頒獎香蕉達人；蕉城雄愛呷推出特色農產市集，民眾可以品嘗香蕉、芭樂、木瓜等在地鮮果，還有創意金蕉料理如金蕉粿、香蕉米粉等，消費百元還可以集點，兌換美食券或遊樂券。

蕉城漫遊文史導覽除了漫遊香蕉園、老街，還能免費參觀古蹟旗山碾米廠，為日製木造碾米廠，完整保留日治建造管線、通風道、精米機與礱榖機，是全國唯一地下隧道式米粒輸送帶，由老員工講解碾米廠歷史和逸事，民眾體驗碾米DIY，還能把旗願平安米帶回家。

活動也推出創意手作DIY黑糖糕、餛飩花捲、造型麻糬等，香蕉知識趣味闖關通過可獲得遊樂券，更規劃蕉城遊園地，設置軌道小火車、旋轉木馬等，民眾持遊樂券入場體驗。

此外，現場也設有金蕉伯大型裝置藝術，民眾拍照打卡留言分享，可獲贈金蕉伯鑰匙圈，數量有限、贈完為止。

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