卓榮泰正向看待高鐵進高雄車站 賴瑞隆：對高雄最好的發展建設

卓榮泰正向看待高鐵進高雄市區，賴瑞隆認為這路線是對高雄最好的發展建設。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/24 21:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰今在立院答詢時指出，針對高鐵南延屏東先進高雄市區，「我願意做這個決定，讓它盡快實施」！立委賴瑞隆感謝卓榮泰正向看待高雄方案，強調這路線才是對高雄最好的發展建設。

高鐵南延屏東路線將在今年底前定案，交通部目前正就「高屏二快路廊方案」及「高雄方案」進行最後評估。

行政院長卓榮泰今下午在立法院答詢立委李柏毅時表示，高鐵南延屏東的「左營方案」是之前的一個決定，之後地方有很多不同意見，包括「左營方案」的優劣性，及現在高雄車站興建時就是為了高鐵而做，所以有討論高鐵進到高雄車站的「高雄方案」。

卓榮泰提到自己到高雄時有人跟他說，若10多年前這個案子實施，現在已接近完工，且預算不用這麼多；他回應對方，為了國人與整個鐵道運輸、高雄發展，為了以後的院長及地方和諧，「我願意做這個決定，讓它盡快實施」。

賴瑞隆感謝卓榮泰院長聽到地方聲音，並主張高鐵南延屏東應採「高雄方案」，讓高屏百年建設永續發展。也為200億元建設高雄車站商圈帶來更多人潮，與亞洲新灣區連結發展，再造高雄都心生活圈。

他提到，高雄車站已預留高鐵月台空間，路廊也可透過潛盾方式減少對路面交通衝擊，紓解左營站壅擠狀況，並比照板橋、台北、南港等方式，串聯左營高雄雙核心發展。

他強調，對於軌道建設要長遠思考，過去國民黨時代的決策導致延後進入高雄火車站，如今高鐵已成為重要的運輸選擇，也帶動周邊發展，高鐵應該順向延伸屏東，這才是對高雄對後代子孫最好的發展建設。

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