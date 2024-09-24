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首頁　>　高雄市

台88快速道路9/27起2階段施工 替代道路看這裡！

台88快速道路27日起開始施工。（公路局南區養護工程分局提供）

台88快速道路27日起開始施工。（公路局南區養護工程分局提供）

2024/09/24 19:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕台88線快速公路進行伸縮縫維修及汰換工程，自9月27日至11月17日進行第3階段東向高雄往屏東方向施工及第4階段為屏東往高雄方向汰換工程，如遇下雨或連續假期則停止施工。

交通部公路局南區養護工程分局表示，第3階段施工為東向主線15K+170、16K+123共2道（地點在萬丹交流道路段） 自9月27日至10月22日夜間9時至隔日6時採夜間管制施工，於外側車道外側施工則封閉萬丹交流道下匝道路段，內側施工則開放外側車道，不影響下匝道路段。

東向188線萬大大橋10K+314側車道1道，同時在9月27日至10月22日夜間9時至隔日6時採夜間管制施工半半施工。

替代道路：台88線下大發匝道→188線（東向萬大大橋側車道） →台88線上萬丹匝道

第4階段: 西向主線16K+531、16K+179、16K+123共3道（地點為西向萬丹下匝道前） 自10月23日至11月17日夜間9時至隔日6時採夜間管制施工，於外側施工則封閉萬丹交流道下匝道路段，內側施工則開放外側車道屆時不影響下匝道路段。

替代道路：潮州→屏85→屏75→189線→188線→萬丹上匝道→往高雄

台88快速道路第4階段施工在屏東縣萬丹交流道附近。（公路局南區養護工程分局提供）

台88快速道路第4階段施工在屏東縣萬丹交流道附近。（公路局南區養護工程分局提供）

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