最後巡禮高市舊議會 康裕成：向曾為民主努力議員、官員致敬

高市議會舉辦舊市議會最後巡禮活動。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/24 19:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市前、現任議長與多名前、現任議員今攜手為「舊」高市議會做最後巡禮，議長康裕成表示，舊市議會公辦都更案即將啟動，特別在拆除工程前、偕同前輩與同事回舊議會進行再看一眼的巡禮，並向曾為民主進步努力的議員和官員致敬。

舊高市議會於省轄第4屆議會成立興建委員會，第6屆議會於民國55年遷入，經過省轄、直轄市及縣市合併三段歷程，距今已近60年歷史；由於市府啟動公辦都更計畫，議長康裕成、副議長曾俊傑今與多位前任議長、副議長，現任與前任議員們，一起走訪過往問政場域。

康裕成表示，舊市議會公辦都更案即將啟動前棟建築修護，議會特別在拆除工程前回到舊議會進行再看一眼的巡禮，並向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬，活動分五梯次回到前金區中正四路議會舊址拍照留念，今首批受邀老議員再度走進曾經輝煌的議事廳，眼眶泛紅、充滿回憶。

議會唯一跨縣市擔任議員、且當選兩屆議長的康裕成說，經過世代更迭，目前第4屆議會有65席位議員，女性議員也大幅成長，議會在兩性參與下，展現城市進步的更大動力；政治進步的軌跡是許多前輩以血汗積累，不能忘記，城市所有成就都是歷屆議會和政府攜手市民所建立，透過議會政治達成民意的落實。

她也期盼市府和負責都更案的台壽公司圓滿保留民主議事原始風貌，希望讓歴屆議員為市政打拼的歷史記憶，永遠傳承。

高市議會舉辦最後巡禮「舊」市議會，邀請多位前正副議長、議員回老家走走。（議會提供）

高市議長康裕成是高市議會唯一跨縣市擔任議員、且當選兩屆議長，圖為2005年質詢當時代理市長陳其邁畫面。（議會提供）

高市副議長曾俊傑2011質詢市長陳菊畫面。（議會提供）

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