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明年元月新增3航線！泰國獅航首飛高雄機場 春節旅遊新選擇

民進黨立委許智傑今宣布，高雄明年新增3航線，直飛清邁、沖繩、曼谷。（許智傑服務處提供）

民進黨立委許智傑今宣布，高雄明年新增3航線，直飛清邁、沖繩、曼谷。（許智傑服務處提供）

2024/09/24 18:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄機場除了10月航線大爆發，明年泰國獅子航空加入後，1月新推高雄直飛沖繩、曼谷及清邁等3條熱門航線，加上台、泰兩國免簽互惠，民眾赴泰旅遊更方便，成為過年旅遊新選擇。

民進黨立委許智傑積極為高雄爭取許多航線，包括韓國濟州航空10月開飛高雄，直達韓國首都金浦機場及釜山金海機場，台灣虎航10月也新闢高雄直飛富國島航線，今天並宣布高雄明年新增外籍航空公司泰國獅子航空，將新闢3條全新航線，他感謝業者看好高雄市場，持續布局高雄新航點。

許智傑透，露這次新航線將由全新外籍航空公司泰國獅航執飛，預計明年1月21日開航沖繩、曼谷、1月25日開航泰國清邁，加上台、泰兩國免簽互惠，民眾前往泰國會更方便，尤其清邁是泰國北部經濟文化的中心，以許多蘭納特色美食聞名，有別於曼谷快步調，清邁相當適合民眾度假放鬆。

許智傑說，未來高雄去泰國還可以規劃開口式旅遊，不用再走回頭路，一路從清邁玩到曼谷，享受泰北到泰中，不同人文風情、在地美食、迷人景緻，他看好高雄至清邁航線相當有競爭力，也將拜訪外國知名品牌進駐高雄，甚至能到高雄開設全國首店。

許智傑謙虛不居功，強調這是市長陳其邁招商及交通部民航局爭取成果；他說，此航線未來有機會延伸到日本，會優先爭取飛往日本東北第一大城仙台，但因目前日本仙台有加油及地勤不足問題亟待克服，預計明年下半年有機會直飛高雄，屆時將多一處日本航點。

許智傑指出，高雄目前直飛東南亞（10個）及日韓（7個）航點越來越多，已經接近新冠肺炎疫情前數量，還增加許多新的航點，未來南台灣民眾前往亞洲主要城市更方便，加上高雄市政府持續招商全球，可望吸引更多跨國公司投資高雄，歡迎全國民眾來高雄吃美食、看演唱會。

民進黨立委許智傑今宣布，高雄明年新增3航線，直飛清邁、沖繩、曼谷。（許智傑服務處提供）

民進黨立委許智傑今宣布，高雄明年新增3航線，直飛清邁、沖繩、曼谷。（許智傑服務處提供）

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