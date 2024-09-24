教師節將至高雄瑞祥高中秀「名人堂」 百位教師光榮入榜

瑞祥高中名人堂前，曾獲獎入榜的教師們拿著獎盃、獎狀，開心感受榮耀！（記者許麗娟攝）

2024/09/24 18:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕運動賽事有名人堂表彰明星球員的戰績，高雄市立瑞祥高中也有一座「瑞祥名人堂」，記錄創校42年以來，超過百位優秀教師職員工的傑出榮譽，今年甫獲「教育部師鐸獎」的教務主任朱美瑰，「高雄市愛心教師」的輔導組長曾秀卿，近日也風光入列！

瑞祥高中校長莊訓當表示，學校歷年來優秀教師不勝枚舉，從校長卓越領導獎、師鐸獎、教學卓越獎、特殊優良教師、教育芬芳錄、愛心教師、Super教師到體育績優教練已超過百人，為了表彰及感謝這群為瑞祥高中無私奉獻的優秀教師，2年前適逢40週年校慶之際，特別在校長室前設立了「瑞祥名人堂」，有趣的是，自設立後，時常見學在在名人堂尋找熟悉老師的名字，無形中也提升了老師的殊榮感。

「瑞祥名人堂」中，不乏高雄教育界耳熟能詳的名字，例如剛卸任的教育局局長謝文斌；已從教育界榮退的校長，包括創校校長趙連出、吳澤民、黃宗雄；還有目前仍在教育界奉獻的中山高中校長林香吟、高雄中學校長莊福泰，及已轉任教育局的前六龜高中校長梁華蓁。

昨天「瑞祥名人堂」新掛牌獲今年「教育部師鐸獎」的朱美瑰及「高雄市愛心教師」曾秀卿。朱美瑰從事教職至今19年，不僅擔任教務主任的行政工作，本身教授國文之餘，也考取台語的本土語言認證，長年在「新課綱」與「國際教育」等政策推動發揮助力。朱美瑰自許為18K金的角色，雖然不是純金但是有韌性，在行政工作上輔助、支持師生成為鑽石。

輔導組長曾秀卿幫助許多弱勢孩子向學，曾經協助家庭失功能且過動智能障礙學生，學生剛入學時因生活自理能力差，時常衣著骯髒、充滿異味而難以融入班級，她引進各種社會資源協助，甚至幫助這名學生開設適性課程，藉由種植蔬果培養責任感、專注力，並與老師、學分享收成，從中獲得成就感，也因此改善人際關係。

瑞祥高中校長莊訓當於2年起動念設置瑞祥名人堂，將曾獲各獎項殊榮的老師名字入列，也增添了老師的榮譽感 （記者許麗娟攝）

甫獲113年度「教育部師鐸獎」的教務主任朱美瑰，也成在107年獲高雄市教學卓越獎特優。（記者許麗娟攝）

輔導組長曾秀卿幫助弱勢學生改善人際關係，獲今年度的「高雄市愛心教師」。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法