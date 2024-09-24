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遭綠營批判「封殺」總預算 柯志恩稱側翼繼續洗版、她繼續洗頭

遭綠營批判「封殺」總預算，柯志恩嗆側翼繼續洗版、她繼續洗頭。（記者王榮祥翻攝）

遭綠營批判「封殺」總預算，柯志恩嗆側翼繼續洗版、她繼續洗頭。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/24 17:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕綠營批判藍白「封殺」總預算，立委柯志恩今指出遭側翼網軍洗版，感慨夏蟲不能語冰，認為網軍對預算審查程序完全不了解，「他們用力洗版，我繼續開心洗頭」！

柯志恩提醒，不要忘了民進黨總召柯建銘（2003.10.07.）曾說過：「對總預算案有意見，有幾種處理方式，包括退回總預算案、修正、說明、通過或擇期再議」。

她強調柯建銘說過「退回總預算案」，同樣姓柯，為什麼柯建銘可以，她卻是阻礙建設？

柯志恩表示，等114年預算案審查結束，如果綠營所謂的育兒津貼、學費補助、教學設備、大眾捷運系統黃線、小港林園線建設、周邊土地開發計畫、污水下水道建設計畫、科學園區交通計畫、全國9百億的長照預算都順利通過，民眾該領到的補助也都領好領滿，請問現在恣意批判的人要不要把話吞回去？

柯志恩認為，這不只是看到影子就胡亂開槍的撒野胡鬧，而是為了攻擊她的惡意行為，來此留言洗版，就像小果蠅般揮之不去，令人反感！藍營沒有15億元的文宣經費，只好靠粉絲好友「仗義執言」，無暇理會人見人厭的「側翼小飛蟲」，「謝謝網友幫嗆回去！他們用力洗版，我繼續開心洗頭！」

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