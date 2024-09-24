高市府辦活動 邀300對結婚50年以上銀髮佳偶重溫新婚喜悅

高市府舉辦「銀牽珍愛銀髮婚頌」活動，副市長李懷仁（前排右6）到場福證。（圖由高市社會局提供）

2024/09/24 17:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府今（24）日舉辦「113年銀牽珍愛銀髮婚頌禮讚」活動，邀請300對結婚50年以上的銀髮佳偶重溫新婚時的喜悅，現場有佳偶相擁互道感謝，幸福氛圍洋溢。

該活動在漢來大飯店巨蛋會館舉行，共有300對佳偶報名參加，其中結婚滿70年以上的白金婚2對，滿60年以上的金鋼鑽婚57對、滿50年以上的金婚240對以及原住民滿40年以上的紅寶石婚有1對，副市長李懷仁、社會局長蔡宛芬到場福證，一同見證屬於長輩們的幸福。

現場婚齡最長已74年，為三民區的盧傳家與盧黃玉瓊。兩人在媒人介紹下成婚，攜手將6個孩子拉拔長大。感情甜蜜的他們年輕時常一起出國旅遊，足跡橫跨各大洲。

另一對白金婚佳偶是結婚70年的林自巷及林吳金線。婚後林爺爺因工作赴日2年多，夫妻倆以書信維繫感情，如今子孫滿堂，家庭和樂融融。

左營區98歲的宗世超為現場最高齡。他年輕時在海軍服役，雖長期不在家，但每次休假回家必定為妻兒帶上禮物，以行動展現對家人的愛與關懷。

社會局表示，銀髮佳偶白頭偕老、攜手共度半世紀以上非常不容易，適逢重陽佳節將至，舉辦「銀牽珍愛」婚頌禮讚，讓社會看見300對銀髮佳偶攜手同心的人生智慧。

盧傳家與盧黃玉瓊婚齡長達74年，相當恩愛。（圖由高市社會局提供）

結婚70年的林自巷（左2）與林吳金線（右2）接受祝福。（圖由高市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法