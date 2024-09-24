「法國生活節在高雄」湧11萬人 高市行國處：2025續辦

法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（右三）一行，拜訪高市府行國處長張硯卿（左三）、教育局長吳立森（左四），期許續辦法國生活節在高雄及進一步推動教育交流。（市府提供）

2024/09/24 14:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會，今年6月攜手合辦「法國生活節在高雄—普羅旺斯的海風，相遇在駁二」，成功吸引11萬人潮參與，高市行國處長張硯卿今指出，雙方皆有共識、2025年將在高雄續辦法國生活節。

行國處說明，法國在台協會學術合作暨文化處周書安（Josué Serres）處長上任後，本月23日首次訪問高雄，與高市行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森就續辦法國生活節在高雄、及教育交流等領域深入討論，雙方皆有共識2025年將在高雄舉行法國生活節，持續推動高雄與法國間多元領域的實質合作。

為延續今年法國生活節熱潮，市府團隊與法國在台協會討論明年續辦、且持續擴大規模與多樣性，透過活動效益，擴展台法在教育、經貿及文化等領域的深度合作。

教育局長吳立森則表示，高雄已有多所高中開設法語的第二外語學習課程，也有高雄的小學與法國國小締結姊妹校，推動雙邊課程交流，未來盼以視訊、語言交流計畫等方式，繼續與法國的學校展開多元交流。

周書安指出，上任後的首要任務之一便是加深和高雄之間的關係，相當期待與高雄市政府合作續辦法國生活節，希望讓更多南台灣的民眾了解及體驗法國的美食、生活與文化。

法國海外教育署亞洲區負責人Guillaume Cario則表示，法國已在亞洲約20個國家設立法國學校以推廣法國教育，後續也希望與高雄市合作推動學校教育交流或法語學習，讓更多台灣學生對法國產生興趣，進而了解法國國情與文化。

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