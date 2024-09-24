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首頁　>　高雄市

高捷延伸前鎮漁港評估不符提報門檻 高市府：先以公車替代

高捷、輕軌延伸前鎮漁港等3案，評估報告均不符提報門檻，圖為前鎮漁港。（立委賴瑞隆提供）

高捷、輕軌延伸前鎮漁港等3案，評估報告均不符提報門檻，圖為前鎮漁港。（立委賴瑞隆提供）

2024/09/24 00:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線延伸前鎮漁港規劃評估報告出爐，連同輕軌共3個方案都因效益不足、不符計畫提報門檻；高市捷運局指出，短、中期將先以公車替代，立委賴瑞隆認為現在不做太可惜，會再邀相關單位討論。

高捷黃線是高雄第3條地下化捷運，行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山、前鎮等6區，全長約23公里、設置23座車站，潛在服務人口逾116萬，總經費約1442億元，目標2028年完工。

地方爭取由黃線前鎮高中站延伸至前鎮漁港，路線長2.53公里，設置2座車站；連同輕軌凱旋中華站以平面或高架延伸至前鎮漁港（路線度約3.74公里，增設4座車站）等3個方案，去年獲中央挹注經費啟動路網規劃。

該案規劃評估期末報告日前出爐，經評估3個方案（黃線延伸、輕軌平面、輕軌高架）經濟效益與財務效益，均未能符合交通部頒訂「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」計畫提報門檻。

高市捷運局說明，本案已納入高雄都會區大眾捷運系統整體路網評估，已提出短、中期替代方案，短期將檢視現行公車路線增加停靠前鎮漁港周邊，中期則規劃電動接駁公車，提供便捷大眾運輸服務。

後續會視社會經濟發展狀況定期檢視，成為整體路網優先路線後，再依審查作業要點，接續辦理可行性研究、綜合規劃等作業，持續推動規劃路線。

積極爭取此案的立委賴瑞隆強調前鎮漁港是國內最大遠洋漁港，1年創造逾3百億元經濟產值，若有捷運直通可創造更大交通與觀光產值，他並舉高鐵延伸屏東的高雄計畫為例，喊話黃線延伸前鎮漁港現在不做、真的太可惜。

地方爭取高捷黃線延伸前鎮漁港，但規劃評估報告結果不符提案門檻。（捷運局提供）

地方爭取高捷黃線延伸前鎮漁港，但規劃評估報告結果不符提案門檻。（捷運局提供）

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