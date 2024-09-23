高雄大同醫院高醫團隊感謝病患 長庚承諾加碼優惠弱勢、長者

高市大同醫院原高醫團隊感謝病患，長庚承諾加碼優惠弱勢、長者。（資料照）

2024/09/23 23:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立大同醫院經營權之亂，原經營團隊仍堅持9月26日舉行「大同醫護人員對市府吶喊」記者會，當天上午10時集結四維路市襯門口；得標的長庚法人今（23）日則對外說明並承諾，將分階段於122年通過「衛福部緊急醫療能力分級評定『重度級』急救責任醫院」。

大同高醫醫護人員感謝所有病患及支持者，非常遺憾高醫團隊沒有拿到「優先議約權」，113年12月31日高醫團隊即將離開，病患看診的主治醫師及醫護人員也會離開，但會留下機器及病歷。

長庚法人持續對留任釋出善意，至於病患部分，長庚今（23）日發出新聞稿，強調會彰顯高雄市醫照顧弱勢病人經營使命，承諾未來承接大同醫院，將提供70歲以上長者免收門、急診掛號費，低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費。

長庚表示，為滿足南高雄80萬市民緊急重症醫療需求及大同醫院鄰近超高齡社區長者的醫療照護，本法人前已承諾將分階段於122年通過「衛福部緊急醫療能力分級評定－【重度級】急救責任醫院」，其中115年將優先通過第三章「急性冠心症醫療」的認證。

為達此目標，長庚承諾自114年承接後，即建置心臟內科、心臟外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務。

同時會針對「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「緊急外傷醫療」及「加護病房照護」的評鑑項目進行專科部署，包含組織團隊、建置設備、規劃空間改建及提升相關照護品質與量能，最後於122年再增加通過「高危險妊娠及新生兒醫療」的評鑑。

另對於70歲以上長者，每月常規就醫3-4次計，依現行大同醫院門診掛號費100元、急診掛號費200元估算，將可有效幫助長者與弱勢病人降低「每月就醫負擔500-1000元」不等，本法人預估每年將減收4至5千萬元收入，用以回饋在地長輩。

高市大同醫院原高醫團隊感謝病患，長庚承諾加碼優惠弱勢、長者。（高雄長庚醫院提供）

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