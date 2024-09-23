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    高雄六龜光明巷土石流道路 明搶通

    因凱米颱風過後，六龜區木瓜坑溪土砂未清理完全，此次再遇豪雨，導致光明巷發生土石流。（圖由六龜區公所提供）

    因凱米颱風過後，六龜區木瓜坑溪土砂未清理完全，此次再遇豪雨，導致光明巷發生土石流。（圖由六龜區公所提供）

    2024/09/23 17:01

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜區光明巷昨（22）日下午2點多發生土石流，道路遭土石淹沒，警消及時撤離17名居民，今天上午相關單位已先行搶通光明巷住家周圍部分道路，收容民眾也已平安返家，道路全線預計明（24）日搶通。

    六龜區公所表示，光明巷的土石流是因凱米颱風過後，木瓜坑溪土砂未清理完全，此次再遇豪雨導致土石沖出。

    事發時已緊急調派機具進行野溪坑溝搶通作業，以防水流繼續沖入農路，六龜區長也趕至現場指揮救災工作。

    今天調派2部200型怪手和1台山貓清理路面及野溪坑溝，確保道路通行及水流通暢，避免再次致災，另水利局請求水保署開口合約廠商勘查後儘速支援，已派出2部怪手、2部20噸卡車協助搶通及清除作業。

    六龜公所表示，今天上午9點半已先行搶通光明巷收容民眾住家周圍部分道路，收容民眾也已平安返家，道路全線預計明天搶通，在不影響居民生活前提下，將持續清疏野溪。

    昨天發生土石流的六龜光明巷，住家周圍部分道路今天上午已先行搶通，收容民眾也已平安返家，道路全線預計明（24）日搶通。（圖由六龜區公所提供）

    昨天發生土石流的六龜光明巷，住家周圍部分道路今天上午已先行搶通，收容民眾也已平安返家，道路全線預計明（24）日搶通。（圖由六龜區公所提供）

    六龜區光明巷因土石流收容民眾，今天上午已平安返家。（圖由六龜區公所提供）

    六龜區光明巷因土石流收容民眾，今天上午已平安返家。（圖由六龜區公所提供）

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