高雄三和市場轎車衝撞攤位車禍 初步疑指向感情糾紛

高雄發生轎車衝撞市場攤位，車禍原因初步疑指向感情糾紛，警方展開調查中。（民眾提供）

2024/09/23 16:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市苓雅區三和市場今（23日）午3時許，發生一起疑似感情糾紛引發的車禍，轎車駕駛吳姓男子（60歲）載女子行經市場附近，被女子的友人57陳姓男子發現，企圖追上前詢問，吳男不慎失控追撞攤位，所幸無人受傷。

但轎車內女子突然情緒失控，不明原因出現崩潰，在事故現場暴走數分鐘之久，3人均被帶回派出所，初步調閲監視器，發現機車騎士陳男一度打開副駕駛座車門，疑與女子有拉扯動作。目前仍在釐清肇事原因。

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據了解，該起汽車撞攤子的交通事故，案情似乎不單純，疑非僅單純的交通事故，肇事轎車一度被路人誤以為擦撞機車，企圖逃逸，吳男反而理直氣壯回應「沒有逃跑」，副駕駛座的女子則情緒崩潰，警方不排除感情糾紛造成交通事故，目前調查釐清中。

警方調查，陳男騎乘機車行經三多、廣東路口，見到吳男駕駛轎車載他的前女友，陳男騎上前欲找吳男理論，吳男不理會駛離現場，陳男尾隨自小客車至三多二路、廣州二街口，陳男攔車並開啟副駕駛座車門，轎車隨即向前撞到路邊攤位。

警方到場將雙方帶返所釐清，吳男、許女向陳男提出傷害、毀損、恐嚇告訴；陳男經酒測，酒測值也超標，警詢後，陳男依違反刑法公共危險、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄發生轎車衝撞市場攤位，車禍原因初步疑指向感情糾紛。（取自記者爆料網）

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